Росстандарт утвердил новый ГОСТ для кемпингов и кемпстоянок, который устанавливает единые требования к их обустройству, персоналу и перечню услуг. Документ вступит в силу с 1 декабря 2026 года, сообщает ТАСС.

Стандарт определяет основные термины, виды объектов кемпинг-размещения, правила выбора земельных участков, требования к территории, отдельным зонам, сервису, информированию туристов и квалификации сотрудников.

Согласно ГОСТу, кемпинг должен располагаться на подготовленной и обозначенной территории с контролем доступа. На площадке необходимо оборудовать места для размещения туристов, а также административный пункт, где посетители смогут получить информацию и воспользоваться необходимыми услугами.

В жилой зоне должны быть предусмотрены отдельные участки площадью не менее 6 кв. м на одного человека. Расстояние от такого участка до санитарно-гигиенического блока должно составлять от 10 до 150 м. При этом жилую часть рекомендуется размещать отдельно от зон отдыха и активного досуга.

Для повышения комфорта между оборудованными участками советуют устанавливать ограждения из зеленых насаждений или других декоративных конструкций.

Стандарт также устанавливает минимальные требования к санитарной инфраструктуре. На территории должны быть не менее двух мужских и двух женских туалетов, а также как минимум одна душевая кабина и один умывальник на каждые 10 оборудованных участков. Кроме того, рекомендуется предусмотреть отдельный санитарный модуль для маломобильных граждан.

Помимо мест для установки палаток, автодомов и других средств размещения, кемпинги смогут предлагать питание, торговлю товарами и сувенирами, прокат туристического оборудования и инвентаря, экскурсионное обслуживание, развлечения и другие дополнительные сервисы.