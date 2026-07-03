Калуга: что посмотреть и куда сходить в старинном купеческом городе

Калуга - старинный купеческий город примерно в 200 километрах от Москвы. В этом гиде вы найдете топ-15 достопримечательностей Калуги и ее окрестностей, готовые маршруты на 1-3 дня и практические советы для самостоятельного путешествия.

Исторический экскурс

Датой основания Калуги считается 1371 год, когда город был упомянут в грамоте литовского князя Ольгерда.

В Калуге в Смутное время в 1610 году укрывался с Мариной Мнишек Лжедмитрий II. Он и убит был в пригороде, и похоронен в Троицком кафедральном соборе.

В этом городе девять лет с 1859 года прожил с семьей и прислугой плененный имам Чечни и Дагестана Шамиль.

"Маленьким Константинополем" назвал Калугу Николай Гоголь, впервые увидевший город с правого берега Оки. Около 40 церквей, многие из которых и сейчас действующие, возвышались тогда над губернским центром.

Сегодня Калугу называют колыбелью космонавтики, поскольку в этом городе основатель космических полетов, великий мечтатель Константин Циолковский создал большинство своих научных трудов.

Коротко о главном

Главное место: Государственный музей истории космонавтики - визитная карточка города.

Бесплатно: Каменный мост через Березуевский овраг, пешеходная Театральная улица с городскими скульптурами, набережная Яченского водохранилища и ракета "Восток", смотровая площадка в парке культуры и отдыха, мемориальный комплекс 600-летия Калуги, могила Циолковского в парке его имени, Гостиный двор.

С детьми: квест по поиску "космонавтиков", аквапарк и термальный комплекс в парк-отеле "Лаврово-Песочня".

Когда ехать: в любое время года - в плохую погоду можно весь день провести в музее истории космонавтики, скучно не будет.

Маршрут: 1 день - музей истории космонавтики, исторический центр или набережная; 2 дня - плюс поездка в Оптину пустынь и Козельск; 3 дня - плюс Боровск и Обнинск.

Сколько стоит: бюджет 2000-3000 рублей в день на человека без жилья (еда + платный вход).

Топ-10 достопримечательностей Калуги: что обязательно стоит посмотреть

1. Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского

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Крупнейший в России музей, посвященный космической тематике. В его создании участвовали Сергей Королев и Юрий Гагарин. Сегодня это современный музей, где помимо уникальных экспонатов, которые можно рассматривать часами, много интерактива и мультимедиа. Есть планетарий и 3D-кинотеатр, научно-приключенческий комплекс "Космическое путешествие" с имитацией эффектов космического полета в 5D-кабинах, а на настоящем тренажере можно попробовать пристыковать корабль "Союз" к международной космической станции (МКС).

Входной билет для взрослых стоит 500 рублей, школьникам, студентам, пенсионерам - льготы, для детей до 7 лет - бесплатно. Каждый второй четверг месяца для всех, кто моложе 18 лет, посещение и экскурсия бесплатны. Но за планетарий или, к примеру, 5D-кабину придется платить отдельно. Если на улице дождь и вы рассчитываете провести весь день с космосом, попробовать все активности, то общая цена поднимется почти до 2 тысяч рублей. На территории есть кафе, где можно перекусить.

Подробности - на сайте музея.

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Дом, в котором Константин Циолковский прожил 29 лет, находится на берегу Оки. Именно здесь он написал десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.

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Первый музей еще одного представителя русского космизма Александра Чижевского - выдающегося советского ученого-биофизика, основоположника аэроионификации, гелиобиологии и электрогематологии, поэта и художника. Он создан в доме, в котором семья Чижевских жила с 1913 по 1929 годы.

Является частью музея истории космонавтики и стоит посещения хотя бы для того, чтобы узнать о еще одном великом мечтателе и ученом, которого в поисках поддерживал Константин Циолковский. В музее представлены вариации люстры Чижевского - сконструированного им ионизатора, - а также оборудована обсерватория.

4. Собрать "космонавтиков"

РГ

По всей Калуге разбросаны "космонавтики" - маленькие фигурки в скафандрах, калужский вариант популярных в разных городах скульптурок-достопримечательностей. Есть "космонавтик"-школьник и "космонавтик"-театрал, дорожный рабочий и проводник интернета… Их уже больше 30, и каждый что-то символизирует. Они очень забавны, а найти все - та еще задача: некоторые не привязаны к туристическим местам.

Все фигурки есть на карте туристического портала Калужской области.

5. Дом Шамиля

РГ

Дом купца Билибина конца XVIII века. Ни выдающийся архитектор, ни богатейший купец не смогли бы обеспечить этому особняку такую славу, какую тот приобрел благодаря тому, что здесь жил пленный имам Чечни и Дагестана Шамиль. Сегодня в доме находится Музей оружия (экспонаты конца XVIII - начала XIX веков) и экспозиция "Красота в деталях", есть и раздел, посвященный пребыванию Шамиля в Калуге. Центральный экспонат - диорама "Брусиловский прорыв" заслуженного художника РФ Павла Рыженко.

6. Каменный мост

РГ

Мосту через живописный Березуйский овраг, построенному по принципу древнеримских виадуков, более 220 лет. Это старейший и крупнейший в России такой мост. Он явно не был рассчитан на современные нагрузки, но по-прежнему служит: по нему проходит оживленная городская магистраль.

Мост опирается на 15 крупных каменных арок, три из которых (в центре) сделаны в два этажа. Высота моста достигает 23 метров, протяженность - 112 метров, ширина - около 8 метров. С него открывается прекрасный вид на Оку. Существует легенда, что это и есть "мост с лавками" в мечтах Манилова у Гоголя.

7. Театральная улица

РГ

Частично пешеходная, эта улица начинается от Калужского драмтеатра, одного из старейших в России. На его порогах городская скульптура - девушка с табличкой "нет лишнего билетика?".

Вообще в Калуге много городских скульптур. Только на Театральной улице еще несколько. Среди них - Циолковский на велосипеде, мечтательно глядящий в небо, и денежный мешок, на котором по примете стоит посидеть. На улице много больших и малых кафе.

8. Гостиный двор

РГ

Гостиный двор - исторический центр торговли, появившийся в Калуге в конце XVIII века. Это уникальный городской комплекс с элементами древнерусской архитектуры и одна из главных достопримечательностей города. В книжную лавку, располагавшуюся в Гостином дворе, любил наведываться Николай Гоголь, когда жил в Калуге, а в июне 1961 года на площади у Гостиного двора калужане встречали первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Здание занимает отдельный квартал, его 14 корпусов располагаются таким образом, что площадь внутри них образует прямоугольный двор. Здесь много кафе и ресторанов, магазинчиков и сувенирных лавок. В одном из корпусов - музей стекла Алексея Зеля, единственный в России музей этого самобытного мастера-стеклодува.

9. Парк культуры и отдыха

РГ

Одной из основных достопримечательностей парка является многовековой дуб - памятник природы. По преданию, свидетель тех времен, когда вместо изящной ограды стояли неприступные крепостные стены. Популярна смотровая площадка с видом на Оку и Правоборежье. На территории работает старейший ресторан города "Кукушка", а рядом разбит парк аттракционов "Калуга-Парк".

10. Музейно-краеведческий центр "Палаты Коробовых"

РГ

Кажется, что это сказочный терем. Памятник гражданского зодчества XVII века привлекает внимание своим декором, сочетанием древнерусского стиля и московского "нарышкинского барокко". Палаты построены по типу деревянных хором "в два сруба" на подклетах с сенями и крыльцом. Долгое время их по ошибке называли "домом Марины Мнишек".

Окрестности Калуги: Оптина пустынь, "Никола-Ленивец", Обнинск, и не только

1. Шамордино и Оптина пустынь

РГ

Знаменитая Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь принадлежит к числу древнейших монастырей. Главной святыней обители являются мощи оптинских старцев - именно с этими подвижниками связывают духовное возрождение России в XIX веке.

По дороге из Калуги можно заехать в Казанскую Свято-Амвросиевскую женскую пустынь в селе Шамордино. Этот монастырь появился в 1884 году. Величественные храмы расположены на холме, из склона которого бьют многочисленные родники: их вода освящена и считается целебной. К источникам ведет лестница из более 200 ступеней. По пути устроена смотровая площадка с живописным видом на Царский луг, пересеченный извилистой рекой Сереной.

В городе Козельск находится "Сказочная усадьба Вихляндия". Это парк, где живут драконы и построен замок, где рыбы с ногами переходят речушку, а Кощей там влюблен в Бабу-ягу, курица-несушка ходит с портфелем. Это целый город, построенный из арт-бетона и приправленный удачными мазками мастера ландшафтного дизайна.

2. Арт-парк "Никола-Ленивец"

РГ

В Дзержинском районе работает единственный в России арт-парк, в котором представлены объекты ленд-арта лучших российских и зарубежных авторов. Всесезонно экспонируется более 40 ландшафтных инсталляций, многие из которых стали знаковыми для современной культуры. Ключевое событие - ежегодный фестиваль "Архстояние", который проходит обычно в конце июля.

3. Обнинск

РГ

Первая в мире атомная электростанция находится в Обнинске. Она начала действовать в 1954 году и проработала 48 лет без аварий. Сегодня это отраслевой мемориальный комплекс. Несмотря на то, что он находится на территории режимного объекта - Физико-энергетического института (ФЭИ), - попасть на первую в мире АЭС можно. Надо заранее отправить заявку и выполнить все требования службы безопасности для получения допуска на режимный объект. Посещение бесплатно, главное не забыть паспорт.

4. Боровск

РГ

Город, сохраняющий самобытную культуру старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены его соратницы - боярыня Морозова и княгиня Урусова. В городе запущен аудиогид, в течение двух часов рассказывающий об истории и достопримечательностях, для его использования нужен только смартфон.

В Боровском районе находится "Этномир" - планета в миниатюре, где на 140 гектарах размещены музеи, рассказывающие о разных странах. Также здесь есть бани и спа, питомники и зоодома, развлечения для детей, рестораны.

5. Жуков

РГ

Музей Георгия Жукова находится в городе Жуков. Здесь представлено не только собрание личных вещей маршала, его наград, писем, но и современная интерактивная экспозиция. Здесь же можно увидеть кадры подписания капитуляции гитлеровской Германии. Филиал музея - дом Жукова - находится в деревне Стрелковка, где будущий маршал Победы родился и провел детские годы.

В Жуковском районе находится художественный Музей Мусора "МУ МУ", рассказывающий про мир вещей, которым дана вторая жизнь. В экспозиции более 500 работ из 25 стран мира - от сережек из маленьких крашеных гвоздиков до гигантских инсталляций из частей старых автомобилей.

В этом же районе расположен парк птиц "Воробьи" - самый большой парк птиц России. Здесь вас ожидает 2 тысячи разнообразных животных, включая пеликанов, страусов, индюков, куропаток. Конечно, птицами дело не ограничивается: можно увидеть, например, лемуров, лам, дикобразов, капибар, карликовых летяг.

Полезные советы

Примерная структура расходов

Проживание: хостел - 400-1500 рублей/сутки, отель - от 4 тысяч и выше, апартаменты - 2000-5000 рублей/сутки.

Питание: в Калуге более сотни различных кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек.

Входы: музеи - от 200 рублей, аквапарк (3 часа) - от 2100 рублей (взрослый, в будни) и 100 рублей (детский, в будни).

Транспорт: троллейбус, автобус - 35 рублей, такси по городу - 800 рублей/час.

Чего стоит остерегаться

Очереди в аквапарк и термы в выходные дни. Билеты лучше заказать заранее, но лучше ехать в будние дни.

В музее истории космонавтики при посещении различных активностей лучше заранее купить билеты на сайте.

В центре Калуги узкие улицы с односторонним движением. В них можно запутаться, лучше походить по ним пешком - очень атмосферно.

Заключение