В Анапе систематизировали работу автозаправочных станций

В Анапе упорядочили работу автозаправочных станций на фоне повышенного спроса на топливо. Для регулирования ситуации на АЗС организовали дежурства сотрудников администрации, полиции, представителей казачества, а также добровольцев из спортивных и общественных организаций. Об этом сообщили в официальном канале городской администрации в мессенджере Max.

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Как уточнили в мэрии, дежурные координируют движение транспорта на подъездах к заправкам, следят за соблюдением очередности, предотвращают конфликтные ситуации и пресекают попытки заправки топлива в канистры.

В администрации отметили, что ситуация на автозаправочных станциях находится под постоянным контролем. Благодаря принятым мерам удалось упорядочить транспортные потоки и существенно сократить время ожидания для автомобилистов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что объемов топлива, сформированных в России, достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Вместе с тем ажиотажный спрос привел к увеличению потребления примерно на 20–30%. Он отметил, что сейчас продолжается перестройка логистических цепочек с учетом возросших потребностей, и этот процесс потребует определенного времени.