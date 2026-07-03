Зачем россияне меняют формат путешествий

До 25% опрошенных россиян хотели бы попробовать формат slow travel - путешествия без спешки, с более длительным пребыванием в одном месте. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту" (текст есть у ТАСС).

"До четверти респондентов хотели бы попробовать путешествия в таком формате, хотя опыт таких поездок есть лишь у 5% респондентов. Разрыв между теми, кто хочет попробовать и теми, кто пробовал, объясняется просто: 34% тех, кто еще не пробовал, называют главным барьером ограниченное время отпуска. Еще 23% опасаются, что такой отдых окажется скучным, 18% предпочитают насыщенную программу", - рассказали эксперты.

Slow travel - это формат путешествий без спешки, с более длительным пребыванием в одном месте, глубоким погружением в местную культуру, образ жизни и атмосферу вместо посещения большого количества городов за короткое время, пояснили в компании. Согласно исследованию, аудитория воспринимает slow travel как формат полноценного длительного путешествия: средняя ожидаемая продолжительность - 11 дней. Большинство ориентируется на поездку от 4 до 14 дней (61%). Короткий формат на два-три дня с этим стилем путешествий не ассоциируется - его называют 11%.

Те, у кого опыт slow travel уже есть, практиковали его преимущественно в России (89%), хотя 33% выбирали с этой целью и зарубежные направления. 70% отметили, что восприятие места изменилось: главное, что дает такой формат - возможность не спешить и спокойно отдохнуть (28%), новые впечатления (17%) и перезагрузку (14%). Среди привлекательных элементов slow travel лидирует погружение в местную культуру (47%), медленный ритм и спонтанность (31%), экологичный подход (23%). Долгое проживание в одном месте важно для 21%, аренда жилья вместо отеля - для 18%, сообщили в сервисе.

В опросе приняли участие 1 003 совершеннолетних россиянина, проживающих в крупных городах.