Дроны, воздух и вода. Как доехать и отдохнуть на пляжах Азовского моря

Бердянские пляжи считаются одними из лучших на Азовском побережье. В разгар сезона корреспонденты "РГ" отправились туда. Хотелось увидеть, как сейчас живет курортный город у трассы "Новороссия", движение по которой безуспешно пытаются остановить дроны ВСУ, есть ли отдыхающие на пляжах и насколько сложно до этих пляжей добраться.

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Трафик

Выезжаем в Бердянск из Донецка с запасом бензина в канистрах. Путь лежит от столицы ДНР до Мариуполя. Дальше можно ехать двумя маршрутами - по трассе "Новороссия" или по дороге, что идет ближе к морю и до которой, впрочем, тоже порой долетают украинские БПЛА. Мы решили проехать и там, и там.

Что сразу бросается в глаза? Движение противнику остановить не удалось, хотя он явно старался. На одном из участков пути мы видели на обочинах сгоревшие машины - причем гражданские грузовики и легковушки. Искореженные, обглоданные пламенем каркасы автомобилей среди буйной зелени производят гнетущее впечатление. У некоторых установлены знаки объезда. Проезжали мы и по черным следам на асфальте - там, где горели машины, которые уже вывезли. Видели искореженную вышку связи. Но не понять: то ли это работа дрона, то ли давняя история, когда здесь еще шли бои.

Да, по ощущениям трафик стал меньше, но не критически. Признаюсь, я-то ожидал увидеть опустевшее асфальтовое полотно до горизонта. Ничего подобного! По новенькой трассе в сторону Крыма и обратно несутся и легковушки, и фуры, на которых есть, кстати, и крымские номера. Изредка встречаются автобусы.

Война и мир

Судя по всему, трассу теперь тщательно охраняют. Пикапы и военные грузовики с открытыми кузовами и задранными пулеметными стволами постоянно курсируют в потоке гражданского транспорта. Это и машины сопровождения, и самостоятельные мобильные группы. В посадках на обочинах тоже часто стоят пулеметные расчеты. И это только то, что видно с дороги. А ведь многое укрыто от глаз. Все это создает ощущение некоторой безопасности. Но вообще в пути постоянно обращаешь внимание на удивительное сочетание трассы, проходящей по зоне боевых действий, и мирной жизни вдоль нее.

Вот по обочине едет трактор, выкашивающий сорняки. А вот комбайн убирает в поле созревшую пшеницу. На "Новороссии" не прекращаются дорожные работы. Дорогу расширяют, работают люди, техника. Проезжаем мимо экскаватора, рабочих, строительных вагончиков. Не похоже, чтобы здесь паниковали. Кое-где на столбах установлены солнечные батареи для освещения. Работают придорожные кафе.

Бензин

С заправками сложнее - бензина там нет. Видим автолюбителей, которые заправляются из канистры. Нам тоже приходится поступить так. Топливо убаюкивающе журчит, наполняя бак, палящее солнце бликует на струйке горючего. И все бы ничего, да только от лейки, брошенной после заправки в багажник, идет сильный бензиновый запах. Приходится проветривать салон на ходу. Мы тогда еще не знали, что на обратном пути из Бердянска найдем работающую заправку. Небольшая - минут на 20 - очередь из машин. Цена 95-го - 160 рублей за литр.

Кстати, то, что бензовозы в этих краях не ездят, - неправда. Ездят. Но с предосторожностями. В одну из таких колонн мы неудачно попали. Три бензовоза следовали на изрядном расстоянии друг от друга. Впереди и сзади - машины сопровождения с пулеметами. Головы и стволы - вверх, высматривают опасность. Участок дороги неудобный, обогнать здесь сложно, так что какое-то время пришлось двигаться между двумя автоцистернами. Ощущения так себе, конечно. Когда наконец обогнали колонну, увидели впереди еще один бензовоз. Неторопливый, без сопровождения. Удивились. Подъехали ближе. Оказалось, водовоз.

БПЛА

Высматривать в небе беспилотники из легковой машины - не самое удобное занятие. Впереди и сбоку еще можно что-то заметить, сзади - проблематично. Подняли зеркала заднего вида, но не особо помогло. И на слух полагаться в салоне автомобиля не стоит. Эх, был бы люк в крыше. К счастью, ни одного дрона мы не встретили и даже не видели. Пару раз напрягли движущиеся над нами точки. Оба раза выдохнули с облегчением - птицы. Это, конечно, не значит, что украинские БПЛА здесь больше не летают. Летают. Но, наверное, им быстро учатся противодействовать. По крайне мере, днем.

- А вот в темное время суток лучше не ездить. Ночью опаснее: дрон сложнее заметить. И слишком рано тоже не надо выезжать. Лучше дать военным возможность проверить, не набросали ли беспилотники на дорогу неприятных "сюрпризов" за ночь, и при необходимости - разминировать ее, - советует Дмитрий из Бердянска. - По ночам, действительно, лучше не ездить, - подтверждает Елена. - Мы как-то возвращались, когда уже стемнело, видели горящую фуру. И у нас за спиной стреляли - сбивали беспилотник. Я думала, что поседею, пока доеду.

На въезде в Бердянск стоит знак "Опасность атаки БПЛА". На парковке у одного из супермаркетов - сгоревшая фура. Местные говорят, украинский дрон сжег ее вместе с продуктами, водитель был уже не в машине и потому выжил.

Цены

При этом дефицита продуктов в городе нет, полки заполнены, снабжение не прервано. Прошлись по одному из супермаркетов. По ценам дела обстоят так: хлеб 40-50 руб. Молоко 130-150, по акции - 108. Свинина - 340-600 руб. за кг., огурцы - 46 руб., помидоры - 100 руб., бананы - 156 руб., картофель - 96, лук - 60 рублей.

Селимся в небольшую гостиницу возле городского пляжа и набережной. Номера - 4000 - 4500 руб. за сутки. Нас спрашивают: надолго ли? А надолго и не получилось бы. Уже есть бронь.

- Сюда приезжают те, кто отдыхал у нас годами. И сейчас не отказываются от этой привычки, нравится людям у нас, - поясняет сотрудница гостиницы на ресепшене.

Город-курорт

Бердянск между тем живет своей курортной жизнью, как будто бы не очень отвлекаясь на "дорожные войны".

Проблем с парковкой нет. Машины в основном с местными номерами, но есть и гости из других регионов. Много дончан. Что неудивительно: отсюда до ДНР - рукой подать.

По набережной прогуливаются парочки, работают многочисленные кафешки и луна-парк, только колесо обозрения остановилось и пока не крутится. В фонтанчике у грузинского ресторана купаются голуби, на бульваре играют дети. Кто-то из малышей лезет на скульптуру "Бычок-кормилец", символ города, кстати... Еще один пацаненок забрался на "Я люблю Бердянск". Влюбленные целуются под куполом ротонды с надписью "Бердянск".

Солнце лениво скатывается куда-то за портовые краны, выделяя их силуэты. Художники устроили выставку своих картин. Рыбак, забывший об удочке, обнимается с подругой. На лавочках отдыхает супружеская чета в возрасте. На фонаре застыла проволочная фигурка то ли феи, то ли стрекозы, то ли пчелки с лейкой. В ограждение набережной вмурован необычный арт-объект - металлические сланцы. С такими не поплаваешь, но можно примерить, ради интереса. Зелень, шум моря. неторопливые прохожие. Удивительно, как городу, вокруг которого хищно кружат беспилотники, удается сохранять ощущение покоя.

Пляжи

На пляжах сейчас все же пустовато для разгара сезона. Однако и безлюдными их не назовешь. Играет музыка, отдыхающие загорают и плещутся в теплой волне. Температура воздуха - 30 градусов, воды - 25. Медуз - этого летнего бича Азовского моря здесь пока нет.

На городском пляже - как на каком-нибудь тропическом острове - ровными рядами стоят экзотические навесы с камышовыми крышами, под ними укрываются от солнца отдыхающие. Вечером здесь пусто, но неподалеку сложены еще навесы - на тот случай, если вдруг народа станет больше.

Шум морской волны заставляет забыть об опасностях, расслабляет. Вокруг много пенсионеров. Возможно, потому, что здесь доступный отдых. Но и веселый детский визг слышится тоже. Можно взять в аренду лежак. Один - 500 рублей. Два лежака сразу - 700.

Но самое козырное место - это Бердянская коса. На ней грибки от солнца попроще, сбитые из досок, зато здесь не залив, а настоящее море. Проезжаем аквапарк, сейчас он не работает. Но возле пляжа стоянка забита. Иду по сыпучему песку, усеянному ракушками. Рядом семья играет в мяч. Мячик катится к морю, но шустрый мальчишка успевает его поймать.

Над полосой прибоя установлены качели диковинного розового цвета. Пара подружек с блаженным видом медитативно покачиваются над волной. У берега лихо рассекает морскую пену гидроцикл. Сдаются в аренду сапы, но вода для такого развлечения еще недостаточно спокойная.

Здесь тоже работает кафе. Неподалеку две девушки с коктейлями на лежаках привлекают внимание отдыхающих парней. Те стараются познакомиться, подкатывают с шутками. Девчонки строго отшивают их, но сами тайком тоже улыбаются, потягивая какую-то тропическую смесь из трубочки. Пожилая пара задумчиво смотрит на море. И снова возникает вопрос: вот как тут могут уживаться налеты беспилотников и такая безмятежность?

В одежде среди отдыхающих на пляже я чувствую себя инопланетянином. Хочется занырнуть в воду, но, увы, отправляясь на море, плавки я не прихватил. Да и не купаться ведь ехал сюда - работать. Трогаю набегающую волну. Море ласковое и теплое, как большой прирученный зверь, которому вообще нет никакого дела до дронов.

Мосты

ВСУ, не сумев полностью остановить автомобильный трафик на приазовских маршрутах новых регионов, всячески пытаются его усложнить. Украинские дроны бьют по мостам. Когда мы направлялись из Бердянска в Ростов, пришлось объезжать перекрытый участок с мостом под Новоазовском. А уже в Ростове стало известно, что беспилотники повредили мост, по которому мы тоже проезжали, между Донецком и Мариуполем.

Но даже в этих условиях движение не останавливается. Открываются объездные пути, разрушенные мосты ремонтируются. А строители расширяют трассу "Новороссия". А комбайны убирают зерно на полях. А курортники назло дронам купаются в теплом ласковом море.