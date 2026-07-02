Отдыхающие в Анапе и Новороссийске жалуются на водоросли и мазут

«Купаться невозможно, сидим на берегу», — пишут отдыхающие из Анапы, где песчаные пляжи утопают в плотном слое зелёных водорослей.

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А в Новороссийске туристы после купания на пляже «Кристалл» выходят из воды в мазуте — чёрные пятна остаются на коже, одежде и детских игрушках, отмыть их можно только подсолнечным маслом. Это не единичные случаи, а системный коллапс, обнаживший глубокий кризис отечественной курортной инфраструктуры.

На черноморском побережье разворачивается настоящий курортный коллапс. В Анапе, где купальный сезон официально стартовал 1 июня, туристы столкнулись с неожиданной проблемой: море у берега превратилось в зелёное болото. Песчаные пляжи в районе Джемете и курортного комплекса «Фея» буквально утопают в плотном слое нитчатых водорослей кладофора (в народе — камка). Ширина прибрежной «зелёной полосы» достигает десяти метров, чистая вода начинается лишь за её пределами. Отдыхающие жалуются на неприятный запах и невозможность нормально зайти в воду.

Учёные успокаивают: это сезонное явление, обусловленное аномальной жарой и прогревом воды. Однако, по словам биологов, в разгар туристического сезона концентрация соединений азота и фосфора в воде растёт, что способствует ещё более интенсивному развитию водорослей. При малейшем шторме волны смоют тину, но окончательно водоросли покинут побережье только осенью, когда вода остынет до 15 градусов.

В Новороссийске ситуация куда серьёзнее. На пляже «Кристалл» после купания на одежде, обуви и детских игрушках появляются тёмные, трудноотмываемые пятна.

«Дети побежали купаться, а в итоге все вышли в мазуте. Смывали его подсолнечным маслом», — жалуются отдыхающие. «Невозможно постелить полотенце, чтобы на нём не осталось чёрных пятен. Очень жалко, один из лучших пляжей города... был».

Главная причина — дрейфующий у берегов Тамани иностранный танкер, повреждённый беспилотниками. С конца июня по начало июля в акватории фиксируется утечка топлива, нефтяной шлейф растянулся на десятки километров.

«Нефтепродукты в воде — это не только грязные плавки. Это смесь тяжёлых углеводородов и серы. Контакт с кожей может вызвать дерматит, а вдыхание испарений на жаре — прямой путь к токсическому повреждению лёгких», — предупреждает врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Анапа и Новороссийск — лишь два полюса одной проблемы. Пока власти рапортуют о соответствии проб санитарным нормам, реальность на пляжах выглядит иначе. Отдыхающие всё чаще задаются вопросом: готовы ли они платить за курортную рулетку, где главный приз — риск для здоровья?