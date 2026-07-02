От Анапы до Омана: где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года

Бархатный сезон в России и за рубежом открывает возможности для отдыха по более доступным ценам. Куда отправиться в сентябре – октябре, сколько это будет стоить и как не прогадать с выбором направления – в материале Москвы 24.

"Горящих туров нет"

Фото: m24.ru

Бархатный сезон приходится на сентябрь и октябрь: в этот период наблюдается снижение загрузки гостиниц, а стоимость размещения падает примерно на 10–15% по сравнению с пиковыми значениями июля и августа. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

При планировании поездки он порекомендовал учитывать динамическое ценообразование, колебания курсов валют, а также спецпредложения от авиакомпаний, отелей и турфирм.

"Для экономии сейчас надо брать туры уже не на бархатный сезон, а на зимний – акции раннего бронирования действуют на зиму (конец октября – начало ноября), а на летний сезон 2027 года они продлятся до марта 2027-го. В международных путешествиях важно учитывать курс валют – он прямо пропорционально влияет на пересчет стоимости. Горящих туров сейчас как таковых нет, но есть спецпредложения – например, на страны Ближнего Востока (некоторые отели предлагают 7 ночей, 2 из которых в подарок, а также различные скидки). Самые большие скидки сейчас – в летнем сезоне, так как Ближний Восток только недавно снял ограничения для организованного туризма", – сказал эксперт.

В числе самых востребованных зарубежных направлений на осень 2026 года Горин назвал Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай. Также в топе – страны Ближнего Востока: ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн. В сентябре – октябре там начинается высокий сезон: температура становится комфортнее из‑за ослабления жары, а цены при этом остаются наиболее доступными.

"Средний чек на зарубежные путешествия (неделя на двоих с перелетом) – 200–300 тысяч рублей. Более бюджетный вариант – Абхазия (около 80 тысяч рублей, включая транспорт)", – отметил Горин.

Родная гавань

Фото: m24.ru

Направления для отдыха в бархатный сезон практически не отличаются от летних, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с Москвой 24. Снижение турпотока в этот период эксперт связал с сокращением количества путешествующих семей из-за того, что дети возвращаются в школу.

"Самое массовое направление – пляжный отдых: в сентябре он активно продолжается на Черном море, в Краснодарском крае со средним чеком в 40–45 тысяч рублей за 10 дней на одного человека без учета транспортных расходов. Это Анапа, Геленджик, Лазаревское, Сочи и Адлер", – отметил специалист.

По словам представителя туротрасли, Абхазия также остается одним из востребованных направлений для россиян в бархатный сезон. В сентябре – октябре температура воздуха там на несколько градусов выше, чему способствует южное расположение территории и естественная защита горным массивом Кавказа. Кроме того, купальный сезон в Абхазии длится примерно на две недели дольше, чем в том же Сочи, где осенью плавать зачастую уже некомфортно.

"Популярные пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области с курортами Зеленоградск и Светлогорск. Правда, в сентябре купаться там не всегда возможно – вода прохладная, хотя местные говорят, что еще реально. Также популярен курорт Ейск на Азовском море с песчаными пляжами, мелким заходом и хорошо прогреваемой водой, что интересно для детей. А на Дальнем Востоке можно отправиться во Владивосток и купаться в Японском море, если разочаровались в пляжах европейской части России", – добавил эксперт.

Среди экскурсионных направлений в России безусловными лидерами остаются Москва, Санкт‑Петербург и Казань. Также устойчивый спрос сохраняется на поездки по городам Золотого кольца – трехдневный тур обойдется примерно в 30–35 тысяч рублей на одного туриста, отметил специалист.

"Для санаторно-оздоровительного отдыха в сентябре цены немного снижаются, и это хорошее время для лечения. Лидеры здесь – Кавказские Минеральные воды, но в принципе любая область имеет широкий ассортимент санаториев и баз отдыха с оздоровлением. Хотя в целом санаторий – дорогая история, потому что лечиться нужно ехать на 12–14 дней, и стоимость составляет 90–95 тысяч рублей на человека", – заключил Ромашкин.

Дмитрий Горин добавил, что спросом пользуются и речные круизы – сезон навигации продолжается до ноября. Цены на такой отдых в период бархатного сезона ниже – порядка 10–20 тысяч рублей в сутки на человека. Прайс зависит от класса каюты, теплохода и маршрута.

"Также популярен отдых рядом с домом – Подмосковье, Костромская, Ярославская, Тульская области, Золотое кольцо. Стоимость при аналогичных условиях – неделя на двоих – начинается от 80 тысяч рублей с учетом транспортных расходов. Сейчас популярна аренда апартаментов или квартир – от 3 тысяч рублей в сутки, в то время как отели могут обойтись в 7–12 тысяч в сутки", – сказал представитель РСТ.

По его данным, в структуре внутреннего туризма 50% поездок приходится на личный транспорт, 30% – на авиа- и 20% – на железнодорожные перевозки. В целом цены в этом сегменте уменьшились по сравнению с 2025 годом, однако итоговый прогноз на осень остается неопределенным из‑за инфляции, стоимости топлива и логистических сложностей. С учетом этих нюансов Горин рекомендовал путешествующим на автомобиле учитывать время на заправку и не допускать пустого бака.