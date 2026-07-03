«Мечтаю забраться повыше»: актер и телеведущий рассказал о любимых местах для путешествий

Летняя пора как нельзя лучше подходит для путешествий. О том, куда отправиться в отпуск, «Вечерняя Москва» поговорила с актером и ведущим тревел-шоу «По секрету всему свету» на канале «Россия» Юрием Тарасовым.

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— Юрий, не секрет, что летом многие хотят попробовать новые для себя направления для путешествий. Куда бы вы посоветовали отправиться туристам с начальным уровнем подготовки?

— Конечно, самое лучшее путешествие — это поездка в то место, где вы еще ни разу не были. Совет дам следующий: рассчитывайте собственные силы и не гонитесь сразу, например, за Эверестом. Вдруг окажется, что в итоге лучшим решением для вас было провести «лежачий отпуск».

— Можете выбрать свои любимые направления для поездок в летний и зимний сезоны?

— Летом у нас в России очень хорошо. А вот зимой можно и уехать ненадолго, чтобы поменять картинку и зарядиться солнцем, энергией и яркими впечатлениями. Да даже хотя бы для того, чтобы просто отвлечься от постоянного снега.

— Какие места в России впечатлили вас больше всего и почему?

— Я не могу не назвать такие: Камчатку — я там вырос, Урал — там прошла моя юность. А еще Карелия, Крым, Ольхон и Териберка. В эти места я бы вернулся точно и не раз. Хотя, может, нужно еще больше расширять кругозор и направления путешествий.

— У вас также внушительный опыт зарубежных поездок. Но наша Россия не перестает удивлять?

— Конечно! У нас очень разносторонняя, как ни посмотри, страна. Есть много направлений, куда можно путешествовать как зимой, так и летом. Наша страна славится красивыми городами и богатым разнообразием природных условий: от юга до севера, от востока до запада. Лично я точно открыт для новых впечатлений.

— Какие страны вы посетили, снимая новые выпуски вашей программы? Что нового вы готовите для зрителей?

— В рамках передачи я побывал на Кубе, в Эквадоре, Гватемале, Турции, Сербии, Абхазии и Киргизии. Сейчас мы готовим новые выпуски. Могу вас заверить, что приключение будет поистине невероятным и увлекательным. Пока готов рассказать зрителям только одно — это будет Африка.

— А какой выпуск вам запомнился больше всего?

— Открывающий сезон эпизод, где в одном кадре присутствовали сразу пять ведущих. Получился формат сериала, в котором каждый из нас рассказывал интересные факты.

— Случилось ли у вас «путешествие мечты»? Или, может быть, оно еще впереди?

— Сложно сказать, поскольку я сам еще не знаю, на что способен. Наверное, это что-то вроде кругосветного путешествия. Еще я хочу подняться куда-нибудь повыше, уже был на высоте 3,5 километра на вулкане в Эквадоре. Скорее всего, лучшее приключение — это то, которое еще не началось. Самое интересное точно ждет впереди.

— Как вы считаете, что может людям дать именно опыт путешествий, чего не даст другая активность?

— Путешествия позволяют человеку не стареть душой. Потому что люди начинают увядать, когда перестают чему-либо в жизни удивляться. А любые путешествия способны подарить вам аппетит к жизни и жажду познать этот мир.

— Наверняка в вашей туристической практике были удивительные случаи. Какие именно?

— Тут я могу рассказывать очень долго. Самыми сильными моими впечатлениями были катание с фигуристкой, чемпионкой мира Ириной Слуцкой по кристально чистому льду озера Байкал и ныряние в Териберке за морскими ежами и гребешками, которых мы позже приготовили. Поиск деликатесов в воде оказался делом непривычным и страшным. А еще мне очень запомнился обряд посвящения от шамана в Гватемале. В переводе на русский он звучит примерно так: «Пусть отвалится все плохое и привалится — хорошее».

— Есть ли места, которые вам по каким-то причинам было страшно посещать? Изменилось ли ваше мнение после визита?

— Именно страшно никогда не было. Мы всегда путешествуем под руководством опытных гидов, а также заранее подготавливаем все необходимое. Меня всегда поражает красота природы. Благодаря этому я понял, что в школе нужно было лучше учить географию. Очень запоминающимися были путешествия в Киргизию и Абхазию, места хоть и достаточно недалекие от нас, но удивительные.

— Как вам кажется, что отличает именно Москву от любого другого города России и мира?

— Я не настолько хорошо знаю нашу столицу, поскольку родился в Санкт-Петербурге. Но могу сказать точно: Москва — красавица! И не ценить этого просто невозможно.

ДОСЬЕ

Юрий Тарасов родился 16 июня 1977 года. В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Позднее стал сооснователем творческого коллектива «Наш театр». Снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мосгаз», «10 историй о любви и смерти». Ведет телепрограмму о путешествиях «По секрету всему свету».