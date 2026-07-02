Почему горный туризм в России перестал быть уделом бородатых парней у костра

За три года объем продаж горных туров в России вырос на 54%, а число путешественников - на 28%, свидетельствуют данные маркетплейса авторских туров YouTravel.me. Однако отрасль растет быстрее, чем успевает решать системные проблемы с инфраструктурой, безопасностью и серым рынком, констатирует эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), учредитель компании "Горный Гид" Сергей Баранов.

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Горный туризм в России стал массовым.

"Если раньше в горы чаще приезжали люди с альпинистским опытом, то сегодня многие воспринимают восхождение или треккинг как обычную туристическую услугу для рядового человека и приезжают впервые", - говорит Баранов.

За последние два года количество бронирований групповых и индивидуальных поездок в горы с местными гидами выросло на 40%, рассказала менеджер по развитию бизнеса на Юге России и Кавказе сервиса онлайн-бронирования экскурсий "Трипстер" Анастасия Бодунова.

Доля новых клиентов снизилась с 81% в 2022 году до 71% в 2026-м, но спрос растет, а это значит, что люди возвращаются в горы повторно, фиксирует коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус. Среди тех, кто все же приезжает впервые, выросло число женских компаний, семей с детьми и туристов, привыкших к европейскому уровню сервиса. Самый массовый формат сегодня - джип-туры и поездки на внедорожниках.

"Они составляют более половины горных бронирований и открывают труднодоступные места без серьезной физической подготовки", - пояснил Бритаус.

По его словам, не менее популярны маршруты с сильным культурным слоем, например: гастрономия, этнография, фототуры. Эксперт отмечает, что в горном туризме спокойные и активные форматы растут вместе, но доступные "мягкие" поездки сейчас перевешивают.

"Горный туризм все больше ассоциируется у туриста именно с комфортным отпуском, а не с тяжелым спортом и бородатыми парнями у костра", - констатирует Баранов.

Кавказ остается главным горным направлением страны, на него приходится около 58% на "Трипстере". Внутри региона лидирует Дагестан, однако в апреле наводнения снизили спрос, и только к июню интерес начал восстанавливаться, говорит Бодунова. Однако в целом Кавказ в 2026 году откатился к уровню бронирований 2022-2023 годов: чем более массовым становится направление, тем активнее часть спроса уходит в сторону менее освоенных регионов, отмечает Бритаус.

"Запрос на нетронутую природу растет быстрее, чем на уже раскрученные горные курорты, и это, на мой взгляд, одна из главных тенденций ближайших лет", - говорит он.

Быстрее всего растет Алтай. За три года направление прибавило около 65% по числу бронирований в сервисе Бритауса. Спрос на поездки по Чуйскому тракту и к Телецкому озеру за год вырос на 28%, добавляет Бодунова.

"Туристов привлекают возможность уединенного отдыха, природные ландшафты и места силы", - поясняет эксперт.

Дополнительным драйвером, по ее мнению, стал курорт "Манжерок", который вывел регион в лидеры по темпам роста премиального сегмента.

Урал формирует около 14% бронирований и особенно востребован для коротких поездок выходного дня - треккинговых маршрутов, сплавов и посещения национальных парков. Основную аудиторию составляют жители крупных промышленных городов: Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

Саяны, а также более удаленные направления, такие как Камчатка и плато Путорана, формируют оставшиеся 5-8% бронирований, рассказала Бодунова. По ее информации, это более дорогие и сложные направления экспедиционного формата, которые требуют раннего планирования и хорошей физической подготовки. "Интерес к ним постепенно растет, однако развитию спроса пока мешают недостаточно развитая инфраструктура, высокая стоимость авиабилетов и самих туров", - говорит эксперт.

Чем более массовым становится горный туризм, тем больше внимания нужно уделять безопасности.

"Часть рынка начинает конкурировать не качеством, а стоимостью, а в горном туризме это обычно означает экономию на безопасности, потому что персонал - самая значительная часть себестоимости большинства активных туров", - предупреждает Баранов.

После трагедий на Эльбрусе, Камчатке и Алтае имидж отрасли пострадал, однако в большинстве случаев причиной были человеческий фактор и недостаточная квалификация организаторов, а не объективная опасность самих гор, поделился эксперт. По его данным, хотя аттестация инструкторов-проводников введена, доля серого рынка остается высокой, а профессиональные компании несут значительно большие расходы на безопасность и страховку по сравнению с теми, кто работает без лицензий.

"Те, кто экономит на этих вопросах, могут предлагать более низкие цены, хотя именно безопасность в горном туризме должна оставаться главным приоритетом", - объяснил Баранов.

При большом количестве активностей и развлечений инфраструктура горного туризма не успевает за спросом. Во многих регионах не хватает средств размещения вне горнолыжных курортов, сеть советских туристических приютов во многом утрачена, а многие красивые маршруты остаются доступными только туристам с полным снаряжением, подчеркнул Баранов.

"Если сравнивать Россию с Альпами, то главное отличие заключается не в горах, а в инфраструктуре. По красоте маршрутов многие российские регионы ничем не уступают Европе, однако именно развитая сеть горных хижин, маркированных троп, транспорта и сервисов сделала европейский горный туризм по-настоящему массовым", - говорит эксперт.

Инвесторы видят потенциал в горных регионах, но стали осторожнее, заметила заместитель директора практики по работе с компаниями гостиничного бизнеса и гостеприимства Kept Дарья Попова. Как предупреждает эксперт, самый большой риск новых проектов для инвесторов - переоценить спрос и недооценить инфраструктуру.

"Помимо привлекательной концепции необходимо обеспечить транспортную доступность, кадровую базу, сервис и управление, а также устойчивый туристический поток на протяжении многих лет, причем круглогодично", - объясняет Попова.

Сегодня, по ее словам, качественные объекты на популярных курортах загружены на 80-90% в высокий сезон, но для устойчивой среднегодовой загрузки в 65-70% нужна круглогодичная работа с туристом, а это пока умеют единицы.