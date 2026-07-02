Почему в селе Лох не любят туристов

Более 20 дорожных знаков с обозначением въезда в село Лох пропало в Саратовской области в последние два года, сообщили "РГ" местные жители. По словам адвоката Алексея Журавлева, за это "коллекционеров" могут привлечь к уголовной ответственности.

Саратовское село Лох пользуется популярностью у туристов, у многих появилась традиция брать на память какую-то атрибутику с оригинальным топонимом. И хотя подобные сувениры продаются в сельских магазинах, все равно находятся желающие похищать знак "Лох" именно с дороги. За два года, как сообщают местные жители, пропали более 20 знаков. Причем забирали даже те таблички, что были прикручены на 12 болтов.

"По закону это классический состав кражи, предусмотренный частью 1 статьи 158 УК РФ, - отметил адвокат Алексей Журавлев. - Это тайное хищение чужого имущества. Дорожный знак или указатель населенного пункта не является бесхозной вещью - это элемент обустройства дорог, стоящий на балансе муниципалитета или обслуживающей организации. Соответственно, у него есть собственник и балансовая стоимость".

Также адвокат Журавлев добавил, что как только турист открутил табличку и спрятал ее в рюкзак, преступление считается оконченным.