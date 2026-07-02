ФПК планирует на новом турмаршруте пересаживать пассажиров с поездов на катамараны

Федеральная пассажирская компания (структура РЖД) разрабатывает проект туристического маршрута «Ладожское кольцо» между Великим Новгородом и Сортавалой. Есть идея проложить его не только по железной дороге, но и по водным артериям, а туристов перевозить на скоростных катамаранах, пишет «Российская газета».

Пассажиры смогут добраться до Великого Новгорода и Сортавалы поездами дальнего следования или скоростными электропоездами «Ласточка», после чего продолжить путь по реке Волхов и Ладожскому озеру. На пути предусмотрены остановки в Старой Ладоге, Коневце и на Валааме. Общая протяженность маршрута составит 470 км, время в пути – 9 часов 20 минут. Скорость катамаранов достигнет 60 км/ч.

Для проекта выбрали скоростные катамараны проекта «Котлин». Вместимость каждого из них составит 150 человек. При использовании маршрута как регулярного билет будет стоить около 3,5 тыс. руб. За основу взяли стоимость проезда в плацкартном вагоне на сопоставимое расстояние. Для туристических поездок стоимость водного участка включат в общий пакет.

Внутри катамаранов планируют разделить места по категориям. Это позволит пассажирам, которые используют маршрут только для поездки, не участвовать в экскурсионной туристической программе.

В ФПК считают, что новый маршрут поможет увеличить пассажиропоток поездов дальнего следования и «Ласточек» благодаря пересадке на водный транспорт. Кроме того, скоростное сообщение получат Новгородская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

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