В туриндустрии опровергли падение количества поездок

Сегодня не приходится говорить о повальном сокращении числа туристических поездок, напротив, на целый ряд направлений спрос вырос, то же самое касается и заграницы. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Больше трети россиян в этом году сократили количество туристических поездок, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что охлаждение интереса отражается в первую очередь на внутреннем рынке, где продажи отелей упали на 12% год к году, а число отмен резко выросло. Также туристы стали реже ездить за границу. Мкртчян назвал такие данные недостоверными.

«Это сказки. Если больше трети россиян сократили поездки, то почему продажи упали на 12%? Ясно, что это фейковая новость, над ней можно только посмеяться. Если бы треть сократила поездки, то и продажи должны упасть на треть. Дьявол кроется в деталях: где-то продажи упали на 75%, например, в Крыму, а где-то выросли на 50%, например, в Анапе. Поэтому тут надо смотреть по ситуации. Продажи выросли на Алтае, на Байкале (на 5-6%), в Калининградской области (на 8%), Ставропольском крае (на 5%). В Сочи продажи упали на 12%, но тут всему виной жадность сочинских отельеров. Где-то мешает топливная проблема, например, в Геленджике, хотя люди хотят поехать туда на отдых. Отмечу, что заграница демонстрирует прирост: он заметен по Египту (плюс 12%), есть небольшой рост по Турции (плюс 7%), примерно в тех же параметрах Таиланд и Вьетнам. В Китае прирост составил и вовсе 40%», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН добавил, что сильнее всего упадет спрос в тех направлениях, где нет топлива и аэропортов.

«Сильнее всего пострадают те направления, куда нужно ехать на машине, где нет аэропортов и топлива. Например, Геленджик, где нет ни железнодорожного вокзала, ни топлива. А Калининград даже не заметит отсутствия туристов. Там, наоборот, нет места на пляжах и в отелях», — подытожил он.

Ранее глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова заявила, что спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан.