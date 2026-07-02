Отель в Туапсе использует крымский сценарий

Отельеры на Черноморском побережье продолжают бороться за автотуристов в условиях проблем с топливом. Вслед за крымскими гостиницами спецпредложения с заправкой своих постояльцев запускают и некоторые объекты размещения в Краснодарском крае.

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Например, такая акция обнаружилось у отеля «Аквамарин» в Туапсе. Здесь обещают залить 100 литров на обратный путь тем, кто остановится на 5 суток и более. Но есть нюанс – бесплатное топливо обещают только обладателям дизельных двигателей. Тем, кто ездит на бензине, не помогут. Залить весь объем готовы, если у туриста окажутся еще и собственные канистры.

Учитывая, что по трассе от Туапсе до Москвы порядка 1,5 тыс. км, на весь путь предложенного запаса среднестатистическому кроссоверу не хватит. Тем временем проживание в 5 суток для двоих обойдется минимум в 125 тыс. в ближайшие дни. На более поздние даты – от 106 тыс. При этом дизель на заправках Туапсе стоит порядка 75–80 руб. Но, как сообщают СМИ, в некоторых сетях АЗС в Краснодарском крае действуют лимиты на отпуск топлива в одни руки.

Ранее TourDom.ru писал, что первыми на топливный кризис отреагировали отельеры Крыма. Еще в начале июня они начали помогать туристам искать бензин. Некоторые гостиницы выдают гостям топливные карты, другие обещают организовать заправку перед выездом с полуострова

Тем временем сами отельеры стараются активнее использовать электротранспорт. Например, в Судаке, где больших проблем с электроэнергией не наблюдается, владельцы гостевых домов ездят за продуктами для туристов на электроскутерах и договариваются с таксистами на электромобилях о трансферах к поездам в Керчь или автобусам в Феодосию.