Гиды в Иркутске готовы пойти в грузчики из-за проблем с топливом и ограничениями на работу. Об этом изданию рассказал «ИрСити» местный экскурсовод Никита Истомин.

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По его словам, ситуация в сфере туризма ухудшается сразу под воздействием нескольких факторов. Если принятые весной законодательные изменения стали серьезным ударом по отрасли, то перебои с топливом фактически поставили многих участников рынка в безвыходное положение.

Экскурсовод сообщил, что на конец июля у него подтвержден лишь один тур, тогда как еще три проекта были отменены. Он связывает это не только с топливным кризисом, но и с совокупностью других причин, включая ограничения в работе социальных сетей и налоговую реформу.

При этом, по оценке гида, стоимость путешествий по Байкалу для туристов в ближайшее время может увеличиться минимум на 25%. Однако даже рост цен не решает главной проблемы бизнеса – организации самих поездок. По его словам, ограничения на продажу топлива делают проведение многодневных маршрутов практически невыполнимой задачей.

Гид пояснил, что во время туров нужно преодолевать более 1200–1400 км за неделю. При действующих ограничениях водителям приходится неоднократно заправляться небольшими объемами и проводить долгие часы в очередях на АЗС, при этом отсутствует уверенность, что топливо удастся приобрести. Дополнительные сложности создает и запрет на заправку бензина в канистры.

По мнению Никиты Истомина, в подобных условиях качественно выполнить обязательства перед туристами практически невозможно. Он признался, что уже ищет работу вне туристической отрасли и рассматривает вакансию грузчика, поскольку подходящих предложений в сфере туризма сейчас нет.