Из Москвы в Рыбинск можно будет добраться на "Ласточке"

Российские железные дороги (РЖД) запустят «Ласточки» между Москвой и Рыбинском. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В преддверии 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо» (отмечается в 2027 году) запускаем скоростные поезда «Ласточка» Москва – Рыбинск», — говорится в сообщении.

Добраться в Рыбинск можно на скоростных поездах, которые с 1 августа будут курсировать по выходным и праздникам по расписанию из Москвы и обратно.

Рыбинск — живописный город на Волге, где можно прогуляться по набережной, увидеть Спасо-Преображенский собор, посетить музей-заповедник в Новой хлебной бирже, сделать фото у памятников бурлаку и Остапу Бендеру, оценить дореволюционные вывески, посетить комплекс «Советская эпоха» или совершить прогулку по реке, рассказали в РЖД.

До этого РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика.