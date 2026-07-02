Авиакомпания «Ямал» не будет пускать на борт несовершеннолетних пассажиров

«Ямал» временно приостановил оформление услуги «Несопровождаемый ребенок» на рейсах, следующих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Уфу и Минеральные Воды, а также вылетающих из этих городов. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, решение принято из-за нестабильной работы интернета в указанных городах.

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В авиакомпании пояснили, что перевозка детей без законных представителей требует постоянной связи с родителями, повышенного контроля и соблюдения дополнительных мер безопасности на всех этапах поездки. По этой причине «Ямал» решил временно отказаться от оформления услуги, чтобы не снижать принятые стандарты обслуживания.

Перевозчик отметил, что ограничения носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и комфорта несовершеннолетних пассажиров.

В «Ямале» также напомнили, что из-за нестабильной ситуации в ряде аэропортов периодически возникают переносы рейсов и необходимость выполнения посадок на запасных аэродромах, что может осложнить сопровождение детей, путешествующих самостоятельно.