«Чушь собачья»: известный путешественник призвал отказаться от туристических рейтингов

Известный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов призвал не ориентироваться на популярные туристические рейтинги при выборе места для отдыха, а руководствоваться исключительно собственными предпочтениями.

© tourdom.ru

По его мнению, любые списки и топы не должны влиять на решение туристов.

«Нет никаких рейтингов, нет никаких топ-5, топ-3, которые обязательны. Это все чушь собачья. Ехать надо туда, куда просится душа», – заявил Михаил Кожухов.

Он отметил, что лично его сейчас больше всего привлекает Мурманская область, где можно отправиться на рыбалку за семгой.

Говоря о путешествиях по России, телеведущий рекомендовал обратить внимание на Пермь, где ежегодно проходит Дягилевский фестиваль, Санкт-Петербург, Калининградскую область, а также маршруты для коротких поездок по Подмосковью и соседним регионам.

Тем, кто предпочитает необычные и активные путешествия, Михаил Кожухов посоветовал посетить Шантарские острова. По его словам, там в одном из удаленных лагерей, до которого около 5 часов добираются на катере, находится бухта, куда регулярно приплывают киты.

В числе лучших мест для спортивных сплавов путешественник также назвал Саяны и Алтай. Он добавил, что сам ранее отдыхал на реке Снежной, протекающей по склонам хребта Хамар-Дабан недалеко от озера Байкал.