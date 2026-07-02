Росавиация вновь ограничила работу аэропорта Сочи

В международном аэропорту Сочи вновь введены временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов. Как сообщили официальные представители Росавиации, особый режим работы введен исключительно для обеспечения максимальной безопасности гражданских воздушных судов.

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До этого воздушная гавань главного черноморского курорта проработала в штатном режиме без ограничений почти двое суток – в предыдущий раз аэропорт временно закрывали утром 30 июня. Из-за новых мер безопасности в графике движения возникли корректировки, однако ситуация остается контролируемой. По данным онлайн-табло, суммарное число задержанных рейсов сократилось до 17, тогда как накануне этот показатель превышал 40 бортов.

Уточняется, что сейчас вылета ожидают пассажиры шести рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Чебоксары, Тель-Авив и двух бортов в Самару. На прилет с опозданием значатся 11 самолетов, следующих из российской столицы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Перми, Омска, Челябинска, а также из грузинского Батуми.

Пресс-служба сочинского аэровокзала заявила, что все наземные службы находятся в полной готовности к оперативному возобновлению работы сразу после снятия запретов. Пассажиров призывают внимательно следить за актуальным онлайн-табло и звуковыми оповещениями. Представители аэропорта также попросили туристов с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья багажом и уступать свободные места женщинам, детям и пожилым людям. Во время ожидания своего рейса путешественники могут воспользоваться бесплатной комнатой матери и ребенка, а в терминале у санитарных зон установлены питьевые фонтанчики.