Мэр Сочи пообещал развеять миф о дороговизне курорта для туристов

Стереотипное представление о Сочи как о дорогом курорте не соответствует действительности, и власти города намерены его развеять, заявил РИА «Новости» мэр Сочи Андрей Прошунин.По его словам, туристы могут выбрать размещение в разных ценовых категориях, особенно при раннем бронировании.

Для повышения доступности отдыха власти совместно с представителями индустрии гостеприимства подготовили программу «Выбирай Сочи – 2026». К ней присоединились 77 предприятий туристической отрасли, включая отели, гостевые дома, санатории, горные курорты, пляжи и парки развлечений. Впрочем, как это отразится на ценах, глава города не пояснил, но пообещал преференции для туристов с детьми.

Как писал ранее «ТурДом», на курорте в начале июня были доступны сравнительно недорогие варианты отдыха по системе «все включено». Так, 7 ночей для двоих с 13 июня в гостинице «Элизабет» 3* в Лазаревском, расположенной в 80 м от пляжа, стоят от 56 тыс. руб. Неделя проживания в Cosmos Smart Sochi Tivoli Hotel 3* в стандартном номере с балконом обойдется от 60 тыс. руб.