В выходные в Волгограде откроются первые пляжи

В Волгограде завершена подготовка к открытию первых мест отдыха у воды с купанием, сообщает пресс-служба мэрии.

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4 июля откроются первые пляжи - на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на острове Сарпинском в Кировском районах. Накануне межведомственная комиссия провела их приемку.

Ранее на этих территориях пробы песка и воды получили положительные лабораторные заключения, а водолазы очистили дно.

Доступ к воде для отдыхающих будет безвозмездным. Организаторы пляжей могут взимать плату только за дополнительные услуги - предоставление беседок, шезлонгов и прочее.

Попасть на островной пляж можно на теплоходе или с помощью паромной переправы. Место для отдыха открыто ежедневно с 10:00 до 19:00.

Вскоре планируется открыть пляж на территории нижнего поселка ВГТЗ и место отдыха у воды без купания в микрорайоне Тулака.

В соседнем Волжском купальный сезон начался еще 25 июня. По данным пресс-службы городской администрации, муниципальный пляж расположен на берегу Ахтубы в районе СНТ "Изобилие". С 10:00 до 20:00 там дежурят спасатели. За порядком следят казаки.

На береговой линии установлены металлические навесы, качели для детей, приведены в порядок тренажеры и душевые кабины, отремонтированы раздевалки и санузлы. Кроме того, теперь на пляже есть питьевые фонтанчики. На воде организована детская зона.

Дежурство на пляже осуществляют спасатели и сотрудники охраны из казачьей дружины.

В Волжском купальный сезон продлится до 30 сентября, так как Ахтуба намного меньше Волги и прогревается лучше.

В Камышине - третьем по размерам городе региона - этим летом открыты четыре пляжа.