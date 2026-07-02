Йошкар-Ола возобновит прием регулярных авиарейсов к концу следующего года

Регулярные рейсы в Йошкар-Олу планируют возобновить к концу 2027 года после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, сообщает ТАСС.

Ремонт ВПП, по словам главы Марий Эл Юрия Зайцева, идет по графику. После завершения работ воздушная гавань будет соответствовать современным требованиям по техническому оснащению, комфорту и безопасности. Ранее он называл основные характеристики ВПП: ее длина составит 2,701 тыс. м, ширина – 42 м. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда типа Boeing 737 на 200 пассажиров.

Как идет реконструкция ВПП, проверил во время поездки в Йошкар-Олу министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, вместе с развитием региональной дорожной сети открытие аэропорта создаст условия для реализации туристического потенциала Марий Эл.

Новый пассажирский терминал уже ввели в эксплуатацию. Его площадь превышает 6 тыс. кв. м, а пропускная способность достигает 400 пассажиров в час. На первом этаже разместились службы организации пассажирских перевозок и авиационной безопасности, здравпункт, помещение обработки багажа вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания повышенной комфортности. Второй предназначен для вентиляционных камер и хладоцентра.