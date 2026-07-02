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Аэропорт Йошкар-Олы возобновит прием регулярных рейсов к концу следующего года

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Регулярные рейсы в Йошкар-Олу планируют возобновить к концу 2027 года после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, сообщает ТАСС.

Йошкар-Ола возобновит прием регулярных авиарейсов к концу следующего года
© РИА Новости

Ремонт ВПП, по словам главы Марий Эл Юрия Зайцева, идет по графику. После завершения работ воздушная гавань будет соответствовать современным требованиям по техническому оснащению, комфорту и безопасности. Ранее он называл основные характеристики ВПП: ее длина составит 2,701 тыс. м, ширина – 42 м. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда типа Boeing 737 на 200 пассажиров. 

Как идет реконструкция ВПП, проверил во время поездки в Йошкар-Олу министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, вместе с развитием региональной дорожной сети открытие аэропорта создаст условия для реализации туристического потенциала Марий Эл.

Новый пассажирский терминал уже ввели в эксплуатацию. Его площадь превышает 6 тыс. кв. м, а пропускная способность достигает 400 пассажиров в час. На первом этаже разместились службы организации пассажирских перевозок и авиационной безопасности, здравпункт, помещение обработки багажа вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания повышенной комфортности. Второй предназначен для вентиляционных камер и хладоцентра. 