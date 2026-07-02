«Запретила продавать Сочи»: может ли турагент отказать клиенту в туре?

Руководитель турагентства публично заявила, что запретила менеджерам продавать туры в Сочи, и спровоцировала спор в профессиональной среде. Дискуссия развернулась в телеграм‑канале «Крыша ТурДома». Часть коллег ее поддержала, проводя аналогию с магазином: как ретейлер сам формирует ассортимент, так и турфирма вправе исключать отдельные направления.

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Другие считают такой подход рискованным. По их мнению, если тур размещен на сайте, в соцсетях или агрегаторах (например, в «Турвизоре»), отказ в его продаже может обернуться претензиями и штрафами.

Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”», поясняет: турагентство действительно может самостоятельно формировать ассортимент и не обязано продавать какие‑либо направления. Однако есть важный момент.

Если услуга публично предложена (на сайте, витрине, в каталоге) и у агентства есть возможность ее предоставить, то отказ клиенту недопустим – это следует из ст. 426 ГК РФ. В случае необоснованного уклонения от заключения договора турист вправе обратиться в суд: он может потребовать понудить агентство к заключению сделки и взыскать убытки (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Например, если турист купит аналогичный тур дороже в другом месте, разницу могут возложить на отказавшее агентство.

При этом эксперт отметил, что на практике подобные судебные споры ему неизвестны. Тем не менее перестраховаться стоит.

Для того чтобы легально приостановить продажи, по словам юриста, необязательно полностью удалять карточки туров со всех площадок. Достаточно уведомить об этом потребителя публично и в доступной форме – например, разместить бегущую строку или баннер с указанием периода, когда продажи по направлению не ведутся.