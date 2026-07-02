Туры по Дагестану вернулись в топ продаж в России

Спрос на отели в Дагестане вырос почти на 70% по сравнению с майскими показателями, когда интерес к направлению уменьшался из-за наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«После заметного проседания спроса в мае и июне из-за наводнения Дагестан довольно быстро наверстывает отставание, в том числе за счет туристов, отменивших брони в Крыму. По данным сервиса для отелей Travelline, снижение спроса на объекты размещения республики за последние две недели составляет всего 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это означает рост почти на 70% по сравнению с показателями бронирований в конце мая и гораздо лучше, чем в среднем по стране (минус 12%)», – говорится в сообщении.

Как рассказали в РСТ, на фоне массовых подтоплений в конце мая Дагестан выбыл из десятки самых востребованных направлений на летний сезон. Доля республики в общем объеме продаж сократилась с 2% до 0,8%, а спрос снизился на 42%.

Как сообщила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах, которую цитирует пресс-служба, сама туристическая инфраструктура Дагестана от наводнения не пострадала. Однако негативный информационный фон привел к формированию отложенного спроса: активные бронирования на лето начались ближе к высокому сезону, а глубина продаж сократилась до двух недель.

«Спрос на летние туры в Дагестан на 5% выше, чем в прошлом году. Спокойный новостной фон, удобная логистика и меньшие риски отмен рейсов способствуют росту интереса к направлению. Дефицита мест в объектах размещения нет», – пояснила Булах.

Кроме того, директор подмосковного туроператора «Вентус» Олеся Симонова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что уже в мае компания отправляла в республику экскурсионные группы и никаких проблем с дорогами или доступом к достопримечательностям не возникало.

«На мой взгляд, информация подавалась в СМИ более пугающе, чем все обстоит на самом деле. Туристы спокойно реагируют, спрос в июне на Дагестан был хороший. Сейчас мы берем небольшой тайм-аут, следующие автобусные экскурсионные туры с посещением республики стартуют у нас уже осенью, когда будет попрохладнее. Лето на Кавказе жаркое», – добавила Симонова.

По данным директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, которую цитирует пресс-служба, популярность республики обеспечивается возможностью сочетать пляжный отдых на Каспийском море или оздоровительные программы с экскурсионными маршрутами.

«Дагестан занимает сейчас пятое место в топ-10 самых популярных направлений на лето. Это Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия, Алтай», – рассказали в РСТ.

Кроме того, по данным компании «Мультитур», около 80% бронирований в республике приходится на семейный отдых в отелях на побережье Каспийского моря. Небольшую долю составляет размещение в Дербенте с завтраками.

По словам директора по продукту «Мультитура» Евгении Кизей, которые приводит пресс-служба, стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах на море остается доступной и сопоставима с ценами в Туапсе. При этом, несмотря на менее широкий набор услуг, туристов привлекают песчаные пляжи и теплое чистое море. Основной туристический поток приходится на июль и август, поскольку сезон здесь относительно короткий из-за мелководья, которое быстро остывает.

Согласно статистике Travelline, средняя стоимость размещения в трехзвездочном отеле составляет 8 тыс. 160 руб. за двухместный номер, что на 3% ниже, чем годом ранее. В августе ожидается повышение тарифов примерно на 3%.

Наименее активно в настоящее время бронируются объекты размещения категории до двух звезд – спрос на них снизился на 12% в годовом выражении. Наиболее заметный рост демонстрируют гостиницы категории четыре-пять звезд – число бронирований увеличилось на 25%, при этом средняя стоимость номера снизилась на 2% и составляет 12 тыс. 180 руб.

Уточняется, что чаще всего отдых в Дагестане бронируют жители Москвы и Московской области – на них приходится более 70% всех бронирований. Далее следуют Санкт-Петербург (3,2%), Свердловская и Нижегородская области, Татарстан и сам Дагестан – с долями около 2%, а также Новосибирская область и Краснодарский край – по 1%.

В РСТ добавили, что туристический поток в Дагестан увеличился с 800 тыс. человек в 2020 году примерно до 2 млн в 2025 году. В марте власти республики прогнозировали, что по итогам 2026 года турпоток вырастет еще на 5–10%.