Путешественница побывала в Крыму и поделилась впечатлениями

Живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены все больше напоминают итальянские». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Здесь, гуляя по набережной, и отдыхая на пляжах, можно вообще забыть обо всем, обстановка очень расслабленная, по-крымски ленивая», — описала блогер Ялту, куда приехала к родным.

По ее словам, отдыху в городе не мешает ничего.

«Идешь на море, купаешься, в некоторых ресторанах генераторы есть, голодным не останешься. Да и свет теперь отключают реже», — добавила россиянка.

Также она понаблюдала за местными жителями и охарактеризовала их, как очень спокойных и позитивных людей. Это заставило ее проникнуться еще большим уважением к соотечественникам.

«Вода чистая. Один раз были медузы, но потом уже их не было ни разу. Мы ходили рано утром на пляж, уже в 6:30 на массандровском пляже были люди. Вечером их тоже много», — заключила тревел-блогерша.

Ранее эта же россиянка описала курортный город Алупка в Крыму фразой «глазам своим не поверила». Она призналась, что с ее последней поездки он сильно изменилось — преобразился пляж, открылись новые стильные кафе.