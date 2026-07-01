Жители Москвы и Подмосковья поменяли направления для отдыха

Жители Москвы и Подмосковья меняют направления для отдыха: на фоне участившихся ограничений в воздушном пространстве и проблем с топливом они начали выбирать для путешествий близлежащие регионы, где ситуация с бензином чуть получше или куда с комфортом можно добраться на поездах.

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«Мы видим резкий скачок бронирований в наших отелях в Ярославской области. Только в Вятском за один день забрали 30 номеров, там уже практически 100%-ная загрузка. А вот на курорте в подмосковном “Пересвете” спрос, наоборот, замедлился», – рассказала TourDom.ru коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина.

Аналогичную тенденцию отметили и в Нижнем Новгороде:

«Июнь у нас был не очень хороший, но в последнюю неделю пошли заявки. И июль выглядит уже обнадеживающе», – говорит президент Ассоциации отельеров Нижегородской области, управляющий Hampton by Hilton Константин Клюев.

Сервис Travelline зафиксировал за последние 2 недели существенный рост бронирований и заездов в Тверской области: первый показатель увеличился на 25%, а второй – на 29%. Конечно, есть и отмены.

«У нас несколько клиентов отказались от заезда из-за того, что мы не можем им гарантировать топливо на обратную дорогу. Но в целом заказы идут: июль и первые 3 недели августа уже практически полностью забронированы», – сообщили в загородном отеле «Вершина Селигера». «В центре Твери сейчас полно туристов», – добавила директор местного турагентства «Ника» Ирина Ходаченко.

Еще одна точка притяжения – Санкт-Петербург. По данным интернет-сервиса поиска и бронирования туров Level.Travel, доля города в общем объеме заказов летних туров по России в этом году увеличилась почти на треть и сейчас составляет 13%, а если брать только отели – 17%. В рейтинге популярных направлений он занимает второе место после Сочи.

«В июне у нас в “Cronwell Inn Стремянная” была небольшая пауза, но в конце месяца активность увеличилась – выросло и количество броней, и глубина», – рассказал управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts Алексей Мусакин.

По его словам, выбор Санкт-Петербурга понятен: