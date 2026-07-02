Курорт-призрак: почему опустел Горячий Ключ

Краснодарка Екатерина вместе с подругой выбрались в Горячий Ключ в последние выходные июня — и были поражены тишиной. В разгар лета, когда обычно сюда съезжаются сотни жителей краевой столицы, туристические тропы, источники и кафе стояли полупустыми. Очередей за знаменитой минералкой не было, а в пиццерии, куда раньше было не пробиться, занятыми оказались лишь несколько столиков.

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По словам девушки, в основном на курорте отдыхали постояльцы санаториев — люди старшего возраста, приехавшие на лечение. Некоторое оживление началось лишь после шести вечера, когда они вышли на вечерний променад. Цены при этом удивили: «Цезарь» в местном заведении обошёлся в 850 рублей.

Сама Екатерина отметила, что Горячий Ключ заметно преобразился: тропы от Дантова ущелья до скалы Петушок наконец обустроили удобными дорожками с ограждениями — маршрут стал доступен и детям, и пожилым. Однако благоустройство не привлекло туристов. Причины безлюдья, предположительно, в двух факторах: летом у жителей Кубани появляется альтернатива в виде Черного моря, а топливный кризис вынуждает экономить бензин. На обратном пути в Краснодар Екатерина заправила ограниченные 30 литров на трассе М-4 «Дон», простояв в очереди около получаса — по нынешним реалиям это считается очень быстро.

На Кубани действительно сохраняется напряжённая ситуация с топливом. По данным на 28 июня, в Краснодаре работают 55 АЗС, при этом 47 станций временно не отпускают топливо, а ещё 8 закрыты на ремонт. На курортном побережье лимиты различаются у разных сетей: «Роснефть» отпускает до 30 литров бензина, «Газпром» — до 30, «Лукойл» — до 20. В Новороссийске, Сочи и Геленджике работают лишь часть заправок. Водители стоят в очередях часами, между ними возникают конфликты.

Парадокс в том, что курорт, который местные власти активно развивают, оказался в ловушке. Ещё в начале июня на ПМЭФ-2026 было подписано соглашение о вложении более двух миллиардов рублей в санаторно-курортные объекты Горячего Ключа. За последние три года туристический поток вырос на 20%, а по итогам 2026 года бальнеологический курорт принял 117 тысяч гостей. Однако в разгар сезона вместо оживления — пустота. И виноват в этом не только бензин: часть туристов, вероятно, просто переориентировалась на море. Но пока одни отдыхают на побережье, другие стоят в очередях за 30 литрами и гадают, вернётся ли жизнь на «курорт выходного дня» или тишина затянется надолго.

Между тем, Анапа признана самым бюджетным курортом для летнего отдыха.

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