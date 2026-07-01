На курорте Ведучи утвердили «дорожную карту» кадрового развития

Ветераны СВО и выпускники ведущих чеченских вузов получат возможность трудоустроиться на курорт Ведучи. Утверждена «дорожная карта» кадрового развития туристического кластера.

«В туристско-рекреационном комплексе „Ведучи“ прошло масштабное совещание по вопросам обеспечения резидентов курорта квалифицированными кадрами. Итогом совещания стало утверждение „дорожной карты“, включающей перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями», — сообщается в официальном канале администрации Итум-Калинского района Чечни в мессенджере «Макс».

В совещании приняли участие представители республиканского Центра занятости, ведущих вузов региона, филиала фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, спасательного отряда «Лиза Алерт» и других организаций. Кадровую стратегию на 2026−2027 годы представила собравшимся директор департамента по работе с персоналом института развития Кавказ.РФ Светлана Бородихина. Она обозначила потребность курорта в технических специалистах, инженерах и службах безопасности, а также перспективы карьерного роста для соискателей.

В районной администрации также отметили, что ключевой акцент сделан на трудоустройстве ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции, членов их семей и выпускников вузов. Обсуждены механизмы стажировок, переобучения и наставничества.

Было озвучено, что сопровождение соискателей — от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям — возьмет на себя Центр занятости.