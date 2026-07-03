Кто и как сегодня отдыхает на главных курортах Крыма

На календаре начало июля - время, когда курортный сезон в Крыму традиционно выходит на пик. Разгар лета и поры отпусков: горячее море, охлажденное вино и обилие фруктов. В этом году сезон проходит по-другому. Корреспондент "РГ" прогулялся по пляжам и набережным Алушты и Ялты.

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Фрукты дешевле, чем в Симферополе

Если вы приехали в Крым на поезде, то, скорее всего, путешествие к морю для вас начнется с привокзальной площади. Сейчас пассажиров составов дальнего следования доставляют до Керчи и дальше развозят автобусами. Но необязательно к морю. Как правило - туда, где ваша конечная станция по железнодорожному билету. Тех, кто ехал до Симферополя, на привокзальной площади встречают заботливые карпалы.

"Эй, вот микроавтобус до Ялты, 800 рублей билет, багаж бесплатно. Садись, что думаешь", - работают зазывалы.

И, не успев опомниться, пассажиры уже с ветерком отъезжают на их "пиратском" Мерседесе. Я беру билеты в кассе. Они не подорожали: до Алушты 300 с копейками, до Ялты - почти 700. Рейсов много, и через полчаса я уже в дороге. Алушта с первых минут поражает немноголюдной набережной. Во всем остальном признаки опасности невооруженным глазом и не видны. Работают магазины, распахнуты двери кафешек, в овощной лавке толпится народ. Захожу полюбопытствовать, цены даже ниже, чем в Симферополе: черешня 150 рублей за килограмм, молодая кукуруза - 35 рублей початок.

По единственному городскому маршруту можно проехать на троллейбусе, но междугородняя линия Алушта - Симферополь временно не работает: "Нет напряжения", гласит объявление в кассе. На центральной площади у морвокзала в одиночестве крутится колесо обозрения. На часах полдень, но почему-то во всех заведениях горит свет. Даже лампочки уличной иллюминации на летних террасах демонстративно бросают вызов солнцу. А говорили, в Крыму перебои с электроэнергией. У отдыхающей на лавочке официантки интересуюсь, что за флешмоб такой в Алуште.

"Так свет накануне вечером выключили, когда он у всех горел, а утром в кафешках забыли выключить", - объясняет мне девушка.

На набережной открыто все, даже летние сезонные заведения, которые обычно долго раскачиваются в ожидании наплыва туристов. Но большинство столиков пустуют, несмотря на призывно открытое меню у входа. Что там с ценами? Кажется, они заметно и не подросли с прошлого года. Основное блюдо - 600 - 800 рублей. Прикинул, обед на двоих нам с женой обошелся бы примерно в 2 тысячи рублей.

У сувенирных лавок тоже немноголюдно. На побережье открыта навигация, за 500 рублей можно прокатиться на "банане" или за 3500 отправиться на морскую прогулку до Гурзуфа.

"Сегодня всего один рейс, а завтра будет три. Можно и до Ялты, и до Ласточкиного гнезда прокатиться", - уговаривает меня пожилая продавщица.

Бензин привезли с собой

Ну, вот и городской пляж - главный индикатор курортного сезона. Совсем пустым его не назовешь, но это только если не принимать во внимание, что на календаре июль. Пока гуляю по пляжу, знакомлюсь с людьми.

"Мы из Симферополя, вот выбрались в отпуск", - отвечает мне мама с сыном.

И эти крымчане, и еще одни. С крымчанами все понятно, мы в равном положении и понимаем друг друга без слов. Наконец, под навесом нахожу приезжих "с материка", как называют гостей местные. В Крым эта семейная пара с сыном-подростком приехала на машине. Отдых - 10 дней - бронировали заранее, еще до проблем с топливом. А когда пришло время поездки, решили не отказываться.

"И как добрались?" - интересуюсь у главы семейства. "Заправили полный бак в Краснодарском крае и еще взяли с собой", - отвечает папа. "Ну, на обратную то дорогу у вас не хватит. Будете здесь заправляться?" - продолжаю разговор. "В Крыму люди ночью очередь за бензином занимают. Мы к этому не готовы, поэтому топливом сразу запаслись и на обратный путь, и даже Крым посмотреть останется", - поясняет мужчина.

Алушту я покидаю на рейсовом автобусе, а на автостанции интересуюсь у скучающих с табличками "Жилье" женщин, сколько сейчас стоит аренда однокомнатной квартиры. Оказывается, снять однушку в июле сегодня можно за 2 тысячи рублей.

"Что, дорого? - в свою очередь переспрашивает меня крымчанка. - В прошлом сезоне было 4 тысячи, а сейчас мы полцены скинули, и все равно людей нет".

Сбылась мечта симферопольцев

В Ялте картина сезона выглядит куда более оптимистично, хотя и здесь не без проблем. Часть города обесточена: там, где электричество есть, ходят троллейбусы и подмигивают светофоры, в других местах на улицах работают генераторы. В жару, которая сейчас запекла Крым, как жаркое в духовке, главное - сохранить холодильники и запитать кухню. Моя случайная попутчица тоже из Симферополя. В Ялте у ее семьи квартира, которую они сдают в сезон.

"Представляете, поставила стирать белье, минуты не хватило, и выключили свет. Машинка заблокирована, открыть невозможно, а мне скоро уезжать", - жалуется женщина.

В Ялту она приехала, чтобы принять жилье у съезжающих отдыхающих, но новых квартирантов нет.

"Обратилась в риелторское агентство, там ответили, что предложений нет", - поделилась крымчанка.

Тем не менее на популярном Массандровском пляже людей заметно больше, чем в Алуште. Открыты летние кафе и веранды, прямо на набережной в огромных казанах готовят мидии, запекают бараньи ребрышки и молодую кукурузу. Выглядит все очень аппетитно, и я вспоминаю о еде, но пока повременю. У моря тоже блаженная идиллия: оно сегодня слегка волнуется, зато температура +23 градуса - идеальная для купания, и отдыхающие катаются на волнах. Пытаюсь завести разговор с отдыхающими и снова натыкаюсь на земляков.

На набережной людей тоже заметно меньше, но не так, как в Алуште. Уличный музыкант поет что-то о мадам в Париже, отдыхающие на лавочках прячутся в тени каменных дубов. У юной продавщицы мороженого интересуюсь, как сезон?

"Вы же сами все видите. Но мы не жалуемся, потихоньку", - отвечает мне девушка.

На пляже Приморского парка отдыхающих, пожалуй, даже больше, чем на Массандровском. Здесь тоже открыты все заведения, и в кафешках сидят посетители. Прохожу мимо афиши и краем глаза замечаю, что ряд исполнителей отменили или перенесли концерты в Крыму. Но выступление Григория Лепса в зале "Юбилейный" 12 августа никто не отменял. Билеты в первом ряду партера продаются за 25 тысяч, а на галерке еще есть за 4500. Потом здесь будет Полина Гагарина.

Под конец дня добираюсь до своего любимого кафе "Дача". На зимних каникулах здесь нужно было выстоять в очереди минут 20, чтобы освободился столик. Сейчас в июле их занято всего три, и я - четвертый. Меню и цены за полгода не изменились. Заказал стейк из говядины средней прожарки и нефильтрованное пиво. Вместе с чаевыми обошлось в 1200 рублей.

Что в итоге? Из шести опрошенных мной пар только одна семья оказалась из Москвы, остальные - крымчане. Выборка, может быть, не самая репрезентативная, но как есть. И это будний день, в выходные еще могут подтянуться жители крымской столицы. Похоже, сбылась мечте симферопольцев: отдохнуть у моря без вечной суеты и очередей, правда, не так, как они себе это представляли. Так всегда было, в самые сложные для Крыма моменты свои приходят на помощь своим.

Теперь о хороших новостях для всех. Жилье у моря в разгар сезона резко подешевело, по крайней мере в частном секторе. Цены на еду сильно не выросли, максимум в пределах поправки на инфляцию. В магазинах все есть, без очередей и спекулятивной накрутки. Общественный транспорт работает регулярно и по доступным ценам. Музеи, дворцы и прочие экскурсионные точки притяжения открыты, билеты там по государственным расценкам, то есть не разорят. Из-за высокой пожарной опасности закрыты только памятники природы: ООПТ, экологические тропы и другие лесные диковинки. Судя по географии туристов, все, кто напуган, уже сделали свой выбор. Приехали самые смелые фанаты Крыма. Всем, кто рискнет добраться до курортов полуострова, представляется уникальная возможность провести отдых без давки на пляжах, у чистого моря и за меньшие деньги. И кстати, дронов в Алуште и Ялте пока никто не видел.