Сроки бронирования билетов на поезда в Крым сократили вдвое

Билеты на поезда «Таврия» в Крым будут продавать за 45 суток вместо привычных 90. Это касается рейсов, назначенных на конец сентября, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Решение связано с запланированным на осень ремонтом железнодорожной инфраструктуры в Крыму. Из-за этого будут корректировать расписание. Сокращение глубины бронирования позволит публиковать максимально актуальный график к моменту открытия продажи билетов. Вне высокого туристического сезона. 45 суток – достаточный срок для планирования поездок, пояснил перевозчик.

До утверждения обновленного расписания временно закрыта продажа билетов на несколько рейсов. В их числе № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь/Керчь и № 17/18 Симферополь/Керчь – Москва. Аналогичные ограничения действуют для поезда № 27/28 Симферополь/Керчь – Москва и № 91/92 Севастополь/Керчь – Москва.

Перевозчик рекомендовал пассажирам учитывать новые сроки открытия продаж при планировании поездок.