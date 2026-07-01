Формат «северного пляжного» отдыха может появиться в Арктике

В Арктике из-за аномального потепления может появиться формат "северного пляжного" отдыха. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, речь не идет о классическом пляжном туризме, так как даже при высоких температурах воздуха арктические моря остаются холодными.

"Поэтому ситуация, когда на берегу плюс 25 градусов, а температура воды остается близкой к плюс 5–10 градусов, для Арктики вполне типична", – пояснил Абдюханов.

Эксперт указал на то, что периоды аномальной жары в центральной части России усиливают интерес к поездкам в Арктику. Отдых здесь включает прогулки по берегу, сап-серфинг в спецснаряжении, символические заплывы, фотосессии и наблюдение за природой в полярный день.

Такой отдых рассчитан прежде всего на путешественников, которые ищут необычные впечатления. Однако холодная морская вода даже летом представляет потенциальную опасность для неподготовленного человека.

"Любые подобные активности должны проходить с соблюдением мер безопасности и не рассматриваться как аналог традиционного пляжного отдыха", – сказал Абдюханов.

В свою очередь, метеоролог, доктор географических наук, профессор, проректор Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Наталья Сердитова добавила, что штормовая активность и дрейфующие айсберги также повышают степень опасности.

"Такой отдых требует специальной гидрокостюмной экипировки и допускает лишь секундные погружения – ни о шезлонгах, ни о безмятежном загаре речи быть не может. <…> При температуре воздуха плюс 20 градусов вода может сохранять плюс 2–4 градуса, а резкий перепад рождает густые туманы и порывистый ветер", – объяснила Сердитова.

Она также напомнила, что для неподготовленного человека погружение в ледяную воду крайне опасно. Короткое купание в Баренцевом или Белом море ведет к переохлаждению, а теплоотдача в воде происходит в 25 раз быстрее, чем в воздухе. В результате 2–3 минут пребывания в воде с температурой плюс 10 градусов достаточно для критической гипотермии.

Кроме того, после выхода на сушу ветер способствует интенсивному испарительному охлаждению влажной кожи, что усугубляет потерю тепла.

"Поэтому арктическое "купание" – это рискованный аттракцион, а не отдых, без специальной подготовки и гидрокостюма оно смертельно опасно даже в самый солнечный летний день", – заключила эксперт.

Ранее в Роскачестве назвали признаки плохого пляжного тура. По словам специалистов, при выборе нужно обращать внимание на размытость формулировок в договоре - по типу "пляж в пешей доступности", а также на детали о благоустройстве пляжа.

Россиян предупредили, что ключевое требование к договору с туроператором – абсолютная конкретика. В нем должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, "звездность" отеля и точное расположение пляжа.