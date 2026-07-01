В Сочи запустили круглосуточный автобус до аэропорта

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщили о запуске нового маршрута №105А, который соединяет аэропорт с железнодорожными вокзалами Адлера и Сочи.

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Проезд от воздушной гавани до вокзала Сочи обойдется пассажирам в 131 рубль. Новый маршрут начал работу с 1 июля и курсирует круглосуточно.

Как отметили в ведомстве, запуск маршрута направлен на улучшение транспортной доступности аэропорта. Особое внимание уделили пассажирам ночных рейсов, которые теперь могут добраться до города в любое время суток.