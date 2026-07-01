В Крыму установилась аномальная жара

На Крымском полуострове зафиксирована аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов. Как сообщила начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая, в некоторых районах столбики термометров достигли отметки в +35 градусов.

В Симферополе ожидается до 33 градусов тепла, в прибрежных зонах зной переносится немного легче. При этом море быстро прогревается: температура воды в Азове достигла 26 градусов, на Южном берегу Крыма – 23, на восточном побережье – около 20 градусов. По ночам воздух остывает лишь до плюс 19–24 градусов.

По прогнозам синоптиков, спад жары начнется только к концу недели. В предстоящие выходные из-за прохождения холодного фронта в республике ожидаются кратковременные дожди, а температура опустится на 4–5 градусов.