S7 увеличит число рейсов из Иркутска по пяти направлениям

S7 Airlines расширяет программу из Иркутска. В течение июля авиакомпания увеличит частоту полетов в Красноярск, Владивосток, Братск, Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский.

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С 29 июня рейсы между Иркутском и Красноярском выполняются ежедневно. Дополнительные вылеты появились по четвергам и субботам. Самолет отправляется из Иркутска в 19:50, обратный из Красноярска запланирован на 21:05. Время в пути составляет 1 час 40 минут.

С 1 июля количество вылетов во Владивосток увеличилось до 10 в неделю. Дополнительный выполняется по четвергам в 02:40. Перелет занимает 4 часа 5 минут.

С 7 июля по вторникам появится еще один рейс в Братск. Благодаря этому самолеты будут летать 4 раза в неделю. Вылет из Иркутска запланирован на 07:50, продолжительность полета составляет 1 час 10 минут.

В тот же день дополнительный рейс откроется и в Екатеринбург. Частота полетов также вырастет до 4 раз в неделю. Самолет будет отправляться в 14:40, время в пути составит 4 часа 25 минут.

Еще одно изменение вступит в силу с 10 июля. На маршруте Иркутск, Петропавловск-Камчатский добавят рейс по пятницам. После этого перелеты станут выполняться 3 раза в неделю. Вылет запланирован на 03:15, дорога займет 4 часа 50 минут.