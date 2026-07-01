За проход к Лысой горе в Башкирии теперь придется платить

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан разъяснило причины введения платы за проход через территорию санатория «Зеленая роща» к природной достопримечательности — Лысой горе.

Поводом для комментария стали обращения жителей Уфы, интересовавшихся законностью и основаниями такой меры. В ведомстве пояснили, что санаторий является медицинской организацией, а не общественным пространством для отдыха.

Согласно локальным нормативным актам, учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе реализовывать входные билеты на посещение своей территории.

Средства, полученные от продажи билетов, направляются на содержание территории. Они используются для уборки, освещения, охраны, озеленения, отлова безнадзорных животных, а также проведения дератизации и дезинсекции.

Для участников специальной военной операции проход через территорию санатория к Лысой горе остается бесплатным. При предъявлении соответствующего удостоверения вместе с ними бесплатно может пройти один сопровождающий при наличии паспорта. Для остальных посетителей стоимость разового прохода составляет 50 рублей.

В министерстве также подчеркнули, что попасть к Лысой горе можно и без пересечения территории санатория. Свободный доступ к памятнику археологии организован со стороны улицы Лесоводов. Кроме того, к достопримечательности ведет пеший маршрут через улицу Батырскую, расположенную за Республиканским клиническим перинатальным центром, пишет UfaTime.ru.

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