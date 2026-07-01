Смоленская область вошла в топ-4 регионов РФ по росту турпотока

Смоленская область по итогам 2025 года заняла четвертое место в России по темпам роста туристического потока. Таких высоких показателей региону удалось достичь за счет системного развития гостевой инфраструктуры, в том числе в рамках профильного национального проекта. Об этом официально сообщил губернатор области Василий Анохин.

Как пояснил глава региона, в минувшем году масштабное благоустройство охватило сразу несколько ключевых точек притяжения. В Смоленске реконструировали восточный участок исторической крепостной стены, оборудовав там комфортную зону для прогулок. В Вязьме обновили набережную и центральные пространства, дополнительно установив современный сценический комплекс. В поселке Хиславичи, который готовится к своему 500-летию, реконструировали автокассу и торговые павильоны.

Глобальная модернизация прошла и на территории крупных областных достопримечательностей. В музее-заповеднике «Гнездово» создали новые рекреационные пространства: там открыли кафе, палаточный лагерь и смотровые площадки, а также смонтировали систему навигации и архитектурную подсветку. Кроме того, новые туристические маршруты и места отдыха появились в национальном парке «Смоленское Поозерье» и на мемориале «Соловьева переправа».

В 2026 году реализация инфраструктурных проектов продолжается. В настоящий момент активные работы ведутся в парковых зонах Рославля и вокруг исторических памятников в центре Вязьмы. Параллельно власти стимулируют местный турбизнес через систему грантов: благодаря финансовой поддержке в регионе стали ежегодными и популярными такие событийные проекты, как гастрономический «Луков-Фест» и музыкальный «Среда Джаза Фест», дополнительно привлекающие тысячи путешественников.