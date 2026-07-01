Нижний в «Жмурках»: маршруты по сценам легендарного фильма

Судьба Алексея Балабанова тесно связана с Нижним Новгородом: там, когда он еще назывался Горьким, будущий режиссер учился в педагогическом университете иностранных языков на переводчика, там же познакомился с Сергеем Сельяновым - будущим продюсером и сооснователем СТВ.

© Российская Газета

Уникальная городская фактура Нижнего Новгорода совпала с режиссерской оптикой и стала не просто декорацией, а соавтором фильма. Как сообщает Pravda-nn.ru, если пройти маршрутом, представленным в фильме "Жмурки", то все еще можно ощутить эхо той эпохи.

Стадион "Водник" (Алексеевская, 30А)

Философский разговор о вреде курения был снят именно на этом стадионе. Тогда он был в упадке, поэтому его обветшалый внешний вид органично лег в интонацию фильма. Сейчас "Водник" реставрируют.

"Морг" в банях (Ковалихинская, 39)

Первая перестрелка в фильме была снята не в настоящем морге, а в предбаннике, который застелили кафелем. "Трупов" сыграли актеры местного театра - лишь у них получилось не дергаться от звуков выстрелов.

Двор Доктора и газировка Дюжева (Большая Печерская, дома 21 и 61)

Сцена с "папочкой" снималась во дворе дома 21. Ориентиром служило граффити с героями фильма в образах Чипа и Дейла - позже рисунок закрасили. У дома 61 находился автомат с газировкой, из которого пил персонаж Дмитрия Дюжева. Автомат демонтирован, на его месте установлен аппарат экстренных служб, однако фасад здания сохранился.

Парковка у бывшего ресторана "Макдоналдс" (Площадь Максима Горького, 2)

Место встречи Сергея с Кабаном. Здесь снят диалог с заказом "Колу, картошку и гамбургер", ставший интернет-мемом.

Церковь Ильи Пророка (Ильинская, 14)

Здесь велась перестрелка после выхода героев от адвоката. Контраст белоснежного храма и криминального действия придает сцене символичность. В настоящее время здание занимает медицинский центр.

Квартира Корона (Провиантская, 8)

В дореволюционном доме снимали сцену пытки Баклажана. Здание тогда пустовало, обшарпанные стены стали готовой декорацией. Позже дом отреставрировали.

Финальные проезды (Нижневолжская набережная, район Речного вокзала)

Здесь снимали сцены с пустынными панорамами и тревожным ритмом города. Сейчас набережная благоустроена и является популярным местом прогулок.