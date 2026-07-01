Топливный кризис обрушил туристический сезон на Байкале

Топливный кризис добрался до Байкала. Восточно-Сибирское речное пароходство из-за сложной ситуации с бензином и дизелем отменило дальние экскурсии по озеру, оставив регулярные рейсы и поездки на относительно небольшое расстояние от Иркутска.

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«В текущих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов», – объявили в пароходстве, добавив, что вероятна индексация тарифов.

Корректируются автобусные экскурсии.

«Многие перевозчики встали на стоп», – говорит один из собеседников редакции в Иркутске.

Да и самостоятельных путешественников на автомобилях в последние пару недель стало заметно меньше. Чтобы попасть из Иркутска на паром до популярного у туристов острова Ольхон, нужно проехать почти 300 км – 60 литров бензина туда и обратно, по нынешним временам не пустяк.

«Дороги пустые, пробок нет, – грустно улыбается Анатолий Казакевич, руководитель туроператора “Байкалов”. – Многие автомобилисты проводят время в очередях за бензином. Десять дней назад я простоял на АЗС час, а уже на следующие день ждали по 7–12 часов».

Еще сложнее тем, кто организует прогулки по Ангаре и Байкалу на моторных лодках – в Иркутской области, как и во многих других регионах, в канистры бензин не заливают.

«Все выкручиваются как могут, – продолжает Анатолий Казакевич. – Мы, например, вчера поставили на одну лодку электрический двигатель – работает. Причем очень неплохо: бесшумно и без запаха».

Все это не могло не отразиться на туристическом спросе. На Ольхоне, по оценке местных туроператоров, количество отдыхающих снизилось в 2–3 раза.

«В одной популярной гостинице на острове планировалось 200 отдыхающих в июне, приехали 70. В другой – просадка на две трети. В кафе и ресторанах в Иркутске продажи в выходные на уровне плохих будних дней. Это понятно, людям не до развлечений», – говорит другой собеседник редакции.

Как заявил иркутским журналистам зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма, «июнь практически выпал из повестки, провалился почти полностью»:

«Ситуация печальная, потому что июнь обычно – это месяц, когда Малое море, Ольхон загружаются в основном местными туристами. Поток остановился в связи с тем, что практически нет возможности заправиться. Все перенесли бронирование или отменили поездки».

К топливному кризису добавился еще и фактор перелетов – из-за регулярных задержек рейсов часть туристов, планировавших посетить летом Байкал, решили не лететь.

Но бензиновая проблема все-таки главная. Иркутский турбизнес надеется, что острая фаза кризиса продлится максимум две недели, после чего ситуация начнет выправляться. И туристический сезон удастся спасти.