Ессентуки вошли в десятку самых экономных направлений отдыха в июле

Ессентуки попали в топ-10 самых экономных направлений для отдыха внутри страны в июле. Средняя стоимость суточного проживания в городе-курорте на Ставрополье составляет 3 558 рублей.

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По данным, которые представил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Ессентуки заняли шестую строку в рейтинге самых экономных июльских направлений для отдыха. Средняя цена за ночь в средствах размещения туристов здесь составляет 3 558 рублей. При этом путевки бронируют в среднем на 6 ночей.

На первом месте в десятке бюджетных российских направлений — Барнаул в Алтайском крае (со средней стоимостью ночи отдыха 2 398 рублей и средней продолжительностью 4 ночи). На втором — село Новоотрадное в Крыму, на третьем — поселок Дедеркой в Краснодарском крае (по 7 ночей и 2 806 и 2 996 рублей соответственно).

В списке также Тверь (3 453 р. / 2 ночи), Керчь (3 527 р. / 6 ночей), Приморско-Ахтарск (3 622 р. / 8 ночей), Горячий Ключ (3 633 р. / 3 ночи), Туапсе (3 655 р. / 8 ночей) и Сенной в Крыму (3 679 р. / 4 ночи).