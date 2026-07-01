Зачем россияне отправляются в путешествия

Почти половина россиян признались, что справляться со стрессом им помогают путешествия. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Туту» по итогам проведенного исследования.

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Согласно опросу, самым популярным способом борьбы с напряжением остаются сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов, которые набрали по 49 процентов голосов. Путешествия выбрали 46 процентов респондентов, опередив прогулки на природе, музыку, чтение и общение с близкими. При этом женщины называют поездки способом снять стресс чаще мужчин.

Главными преимуществами путешествий участники исследования считают смену обстановки и новые впечатления. Многие также отметили улучшение эмоционального состояния, прилив сил и возможность отвлечься от повседневной рутины. Негативные последствия после поездок, такие как финансовые трудности или разочарование, упоминались значительно реже.

Исследование также показало, что 38 процентов россиян чаще всего испытывают усталость, каждый четвертый сталкивается со стрессом, а большинство регулярно ощущает перегрузку делами. По мнению экспертов, жителям страны сегодня больше всего не хватает финансовой свободы, стабильности и новых впечатлений, передает ТАСС.

Ранее ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась «ВМ».