В России появится единая цифровая платформа в сфере туризма

В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Она объединит информацию об отелях, общепите, гидах и транспорте. Новая система должна упростить контроль за качеством услуг и защитить путешественников от недобросовестных игроков рынка. Минэкономразвития уже разработало соответствующий законопроект, с которым ознакомилась «Парламентская газета».

Все об отелях и гидах — в одном окне

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение поправки в Закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Согласно документу, новая платформа появится на базе уже работающей Единой информационной системы ГИС «Электронная путевка». Инициатива реализуется по поручению Президента России.

Как следует из пояснительной записки, в платформу будут входить инфоресурсы и подсистемы (различные реестры и модули). В ней будут аккумулироваться данные о средствах размещения, предприятиях общепита, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках, а также о транспортно-логистических услугах. Таким образом, идентификация всех участников рынка будет проходить на единой площадке, чтобы сделать туротрасль максимально прозрачной и безопасной.

Дубль или необходимость?

При этом эксперты отмечают, что уже сейчас действуют реестры средств размещения, гидов-экскурсоводов и других туруслуг. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Движение к какому-то единому ресурсу, возможно, целесообразно, — сказал он. — Но и действующие элементы работают неплохо. Думаю, для участников отрасли и туристов мало что изменится, потому что сейчас всю информацию об отеле можно узнать в рамках реестра средств размещения. А если туриста интересует квалификация экскурсовода, действительно ли он работает официально, то это можно уточнить в реестре гидов».

Тем не менее наличие единого окна снижает риск того, что турист столкнется с непрофессионалами или попадет в «серый» сегмент туриндустрии.

Актуальные анонсы событий и меньше бюрократии

Законопроект также вносит изменения в понятия электронной путевки и единой цифровой платформы. Региональные власти обяжут публиковать на платформе актуальные и достоверные сведения о туристических ресурсах, маршрутах, объектах индустрии, а также анонсы фестивалей и других событий. Это убережет путешественников от неактуальной информации. Точный состав данных и правила доступа к ним определит Правительство.

Кроме того, проектируемая система призвана помочь и самому бизнесу. «Законопроект позволит повысить качество прогнозирования турпотоков и загрузки инфраструктуры, а также снизить отчетную нагрузку на туристический бизнес за счет унификации сбора сведений через единый портал», — подчеркивается в пояснительной записке.

Полномочиями по созданию, эксплуатации и развитию единой цифровой платформы, согласно законопроекту, закрепят за Минэкономразвития.