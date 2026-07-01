Аналитики назвали топ-10 самых разорительных курортов для летнего отпуска

Аналитики сервиса бронирования «Твил» провели исследование, в результате которого был определен самый дорогой российский курорт для отдыха в июле 2026 года. Лидером по стоимости проживания стал кавказский поселок Архыз в Карачаево-Черкесии, где средняя цена за ночь составляет 10,1 тысячи рублей.

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На втором месте оказался город Осташков в Тверской области, расположенный на живописном озере Селигер, с ценой чуть более 10 тысяч рублей за ночь. Замыкает тройку самых дорогих курортов Зеленоградск в Калининградской области, где стоимость проживания составляет 9,3 тысячи рублей за ночь.

В топ-10 также вошли Суздаль (9,1 тысячи рублей), Майкоп (8,6 тысячи рублей), Дубовка и крымская Оленевка (по 7,6 тысячи рублей), а также Бжид, Пионерский и Каменномостский (от 7,2 до 7,5 тысячи рублей).

Между тем, Анапа признана самым бюджетным курортом для летнего отдыха.

Ранее была объявлена дата первого прямого рейса из Москвы на Занзибар.