На гостиницы и отели Янтарного края приходится лишь треть всего турпотока

Согласно данным исследования, которое провели аналитики консалтинговой компании Kept, Калининградская область попала в группу регионов с флагманской стратегией входа для гостиничных инвесторов. Это означает, что высокий спрос на отдых создает благоприятную почву для инвестирования в данную сферу деятельности. Парадокс заключается в том, что на классифицированные средства размещения (КСР) приходится всего 36 процентов регионального турпотока, из-за чего к 2030 году может возникнуть серьезный дефицит номерного фонда. Причину эксперты видят в ценовой политике и логистике.

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Помимо российского эксклава, наиболее благоприятную почву для развития гостиничного бизнеса на Северо-Западе аналитики выявили лишь в Санкт-Петербурге. Остальные регионы СЗФО не попали в так называемый флагманский список, уступив место Адыгее, Татарстану и Камчатскому краю.

- У Калининградской области довольно высокие показатели по динамике заселения в классифицированные средства размещения. В 2023 и 2024 годах мы фиксировали 800 тысяч гостей, в 2025-м - уже 900 тысяч. А вот доля общего потока туристов, которые выбирают классифицированные гостиницы и отели, напротив, снизилась с 39 до 36 процентов за те же периоды, - отметили авторы исследования.

На данный момент рост турпотока опережает предложение: владельцы гостиничного бизнеса не успевают расширяться и не могут принять всех желающих. Перспективные инвесторы тоже не спешат вкладываться в стройку из-за географических и логистических особенностей региона. На этом фоне возникает дефицит КСР.

- Ситуация с туризмом в Калининградской области сейчас неоднозначная. С одной стороны, регион сохраняет высокий уровень спроса и остается одним из самых привлекательных направлений. С другой - рынок все заметнее упирается в ограничения по транспортной доступности, стоимости поездки и качественному номерному фонду. За последние сезоны заметно выросла стоимость отдыха - в среднем на 15-30 процентов. Сильнее всего на итоговый чек влияют проживание и перелет, - рассказал "РГ" директор по развитию гостиничного оператора UPRO Group Артем Мачульский.

Туристы становятся более чувствительными к цене. Часть из них отказываются от туров из-за высокой стоимости билетов, задержек рейсов или опасений по поводу возможных транспортных сбоев.

Проблема номерного фонда в регионе существует, но важно уточнить: речь идет не просто о количестве мест, а о дефиците качественного, классифицированного и профессионально управляемого размещения.

- Если посмотреть на данные исследования Kept, то можно сделать вывод, что значительная часть спроса уходит в менее прозрачный сегмент - апартаменты, частное размещение, малые объекты. Для региона это одновременно и вызов, и инвестиционная возможность. Если турпоток сохранится на уровне 2,5 миллиона человек в год и выше, то к 2030-му без ввода новых гостиничных проектов дефицит номерного фонда может стать более ощутимым, особенно в высокий сезон и на побережье, - заключил Артем Мачульский.

Схожей позиции придерживается руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let.s Fly Сергей Васин. По его мнению, на общий спрос по-прежнему сильно влияют погодные условия и увеличение тарифов на авиабилеты, проживание и сопутствующие услуги.

- Глубина бронирований по всей России с каждым годом сокращается, и Калининград не исключение. С одной стороны, это удобно для тех, кто привык принимать решение в последний момент, с другой - хорошие отели по-прежнему лучше бронировать заранее, тем более что выбор крупных объектов с развитой инфраструктурой в регионе невелик. Специальные предложения от отелей появляются, но пока эпизодически и обычно ближе к датам заезда, - подчеркнул эксперт.

Высокая стоимость поездки и размещения в отелях и гостиницах действительно отпугивает часть потенциальных туристов, особенно при наличии альтернатив в "большой" России.

- Средняя стоимость недельного тура на двоих с перелетом из Москвы или Санкт-Петербурга в высокий сезон сейчас часто превышает 120-150 тысяч рублей, что делает направление одним из самых дорогих среди внутрироссийских. Часть туристов, особенно семьи с детьми и люди старшего возраста, предпочитают более доступные и привычные направления (Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды). Кроме того, некоторые отказываются от поездки из-за отсутствия прямых рейсов из их города и нежелания делать пересадки, - заключил ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Ярослав Климов.

В правительстве Калининградской области отметили, что знают о проблеме нехватки номерного фонда. Постепенно ее будут решать. Одной из ключевых задач власти видят обустройство новых точек притяжения и маршрутов на востоке и в центральной части региона, что позволит "оттянуть" гостей с переполненного побережья и из областного центра. Инвесторам готовы предоставить гранты по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Восточным муниципалитетам также предоставляют субсидию по госпрограмме Калининградской области "Туризм" на инфраструктурные и рекреационные проекты.

Тем временем

В этом году власти Калининградской области выделяют субсидию по региональной госпрограмме "Туризм" на создание туристической инфраструктуры в размере 100,3 миллиона рублей. Большую часть - 83,3 миллиона рублей - предоставят восточным и центральным муниципалитетам. Деньги потратят на установку туристической навигации, строительство парковок для автобусов, а также на благоустройство скверов и пляжей.