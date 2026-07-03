Зачем россияне покупают туры без «цифры»

Свежий воздух, водоем, отсутствие интернета и связи: около 15 процентов россиян выбирают сегодня отдых без телефонов, ноутбуков, планшетов и других привычных устройств. Такие данные приводят опрошенные "РГ" аналитики. Бум на туры без "цифры" спровоцировала передозировка информацией и растущий уровень тревожности, который вызван бесконечным пролистыванием лент в социальных сетях. Отдельные регионы России уже предлагают цифровой детокс и в перспективе могут стать центрами нового туристического направления.

Люди готовы платить за такой формат. Речь идет не о длительных поездках, а об отдельных турах выходного дня или вечерних мероприятиях. В Москве, например, все большую популярность приобретают антицифровые вечеринки, когда гости осознанно сдают мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты в сейф и на целый час погружаются в полнейшую тишину. Это позволяет отключиться от бешеного ритма мегаполиса и банально выдохнуть. Обходится такое удовольствие примерно в полторы тысячи рублей.

До российских регионов тренд пока не добрался, однако направление цифрового детокса органично вписалось в общую программу отдыха. Так, на самом востоке Калининградской области есть уникальное озеро Виштынецкое, которое часто называют "европейским Байкалом". Его площадь составляет около 18 квадратных километров, а максимальная глубина - 54 метра. По центру природного водоема проходит граница между Россией и Литвой.

На территории есть несколько баз отдыха, бронировать которые нужно заранее. Казалось бы, при чем здесь цифровой детокс? Все просто: связь в этом районе практически отсутствует. А если деления антенны на смартфоне все же появляются, то есть риск, что автоматически включится международный роуминг, способный увести баланс в минус.

Поэтому озеро давно является для жителей Калининградской области возможностью сбежать от цивилизации, полюбоваться природой этих уникальных мест и не беспокоиться о пропущенных звонках и уведомлениях. Туристы тоже постепенно осваивают новый для них маршрут. Сутки на таких турбазах обходятся примерно в три-четыре тысячи рублей.

- Меня поразила красота этих мест. Да, здесь есть удобная инфраструктура для жизни и отдыха, но вы не найдете огромных торговых центров, многоэтажек, плотного трафика, от которого болит голова. Мы с мужем останавливались на озере Виштынецкое на выходные, и за все время не было даже мысли залезть в телефон или ноутбук: просто гуляли, купались, рыбачили, дышали свежим воздухом. Для столичного региона это непозволительная роскошь, - поделилась в беседе с корреспондентом "РГ" туристка из Москвы Маргарита Филиппова.

И таких запросов с каждым сезоном становится все больше, отмечают эксперты. Само слово "детокс" означает комплекс мер, направленный на очищение организма от различных токсинов. В современном мире огромное количество информации - один из них. Ученые отмечают, что наш мозг очень сильно загружен и просто не успевает переваривать весь объем поступающих в него сведений из интернета. Из-за этого часто наблюдается рассеянность внимания, нарушение когнитивных функций и даже депрессивные состояния. Сегодня человек чувствует, что он обязан быть онлайн 24 часа в сутки, что серьезно давит на психику.

- В 2026-м цифровой детокс окончательно перешел из категории экзотических практик в сегмент высокомаржинальных оздоровительных продуктов. Современная интерпретация этого формата выходит за рамки простого отключения гаджетов. Речь идет о проектировании так называемой антропоцентричной среды, где отсутствие Wi-Fi и информационного шума является базовым элементом инфраструктуры. Рыночный запрос сформирован на фоне критической когнитивной перегрузки: экранное время условного жителя большого города, превышающее девять часов в сутки, стало триггером для поиска территорий "информационного вакуума", - рассказал "РГ" ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

С этим мнением согласен его коллега по университету доцент Петр Щербаченко. По его словам, спрос на отдых, во время которого можно улучшить физическое и ментальное самочувствие, ежегодно растет, и Россия уже заняла 13-е место в мире по объемам в данном секторе экономики. А популярность самих детокс-туров выросла в среднем на 15 процентов.

При этом создавать с нуля инфраструктуру не нужно. Для такого отдыха идеально подходят санатории, которые уже работают, например, в регионах Северо-Запада. "Сегодня потребители всех возрастов больше заинтересованы в форматах, которые позволяют сочетать отдых и оздоровительные процедуры. Основные мотивы посещения санатория - это профилактика и перезагрузка, а не прохождение лечения или реабилитации. Также для многих гостей наличие природной базы будет преимуществом", - подчеркнул Петр Щербаков.

Эксперты отмечают, что природа СЗФО - от пляжей Балтийского моря и карельских озер до лесов Псковской и Вологодской областей - идеально вписывается в новый тренд.

- Если мы говорим о цифровом детоксе, то рынок пока находится в стадии становления. Инфраструктура развивается, потенциал для появления новых качественных проектов остается высоким. Современный потребитель не стремится к радикальному отказу от технологий. Речь идет о контролируемом, осознанном "отключении". В том числе и по этой причине все большую популярность приобретают туры одного дня, ставшие ответом на ускорившийся ритм жизни. В этом отношении хорошо работают, например, термальные комплексы в Санкт-Петербурге, - подчеркнул основатель и генеральный директор хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный.

Однако не стоит рассматривать детокс-туры как аналог "дикого" туризма. Сегодня такой вариант отдыха все чаще становится сценарным, отметила генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.

"Это различные методы замедления ритма жизни: проживание в глэмпингах или экоотелях, йога, бани и сауны, прогулки, а также элементы образовательного или психологического сопровождения. По сути, формируется гибрид между туризмом, оздоровительной индустрией и коучингом", - заключила эксперт.

Такие туры больше не являются разовым коммерческим продуктом. Это ранняя стадия долгосрочного тренда, который будет эволюционировать. Важно, как регионы смогут упаковать природные ресурсы в качественный сервис. Романтика в палатке сегодня мало кого интересует. Несмотря на отказ от гаджетов, люди все же хотят комфорта.

Немаловажную роль играет стоимость отдыха. Так, например, в Ленобласти и Карелии цифровой детокс-тур выходного дня стартует в среднем от восьми тысяч рублей за одного человека. Если требуются дополнительные программы психологического сопровождения и оздоровительные процедуры, то сумма может увеличиться до 45 тысяч рублей.

Есть проблемы и с инфраструктурой. Несмотря на высокий спрос, не все регионы готовы к новому тренду. Так, например, уже упомянутые Санкт-Петербург и Карелия успешно сформировали сеть глэмпингов и wellness-отелей. Предпосылки развития детокс-туризма наблюдаются в прибрежных районах Калининградской области и в Вологодской области.

Однако по мере удаления от федеральных трасс качественных вариантов становится все меньше.

Российская газета

Кстати

Главными покупателям детокс-туров в 2026 году являются люди в возрасте 28-45 лет с высоким уровнем доходов и выраженными признаками эмоционального выгорания. Для этой категории отпуск перестал быть источником новых впечатлений и превратился в процесс восстановления внутреннего ресурса.