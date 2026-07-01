Архангельск - стартовый город для путешествий по Русскому Северу и Арктике

Мандариновые закаты над Архангельском - новый бренд города. Увидеть их можно только с мая до конца июля, когда столица Поморья временно приобретает статус столицы белых ночей. Именно сейчас архангельское солнце не успевает "выспаться" за горизонтом и восходит над городом, едва часовая стрелка преодолевает циферку один. Поэтому ночью, в самый сонный час, в городе все равно светло: на слиянии неба и земли будто бы оранжевые мандаринки начинают перекатываться. Этот нежный волшебный свет невозможно передать словами, его можно только увидеть.

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Почему в Архангельск нужно обязательно приехать именно летом (а также осенью, зимой и весной), читателям "РГ" рассказала начальник отдела по внешним связям и туризму администрации Архангельска Елена Бубнович.

Ночи в Архангельске - время пленэров

- Мандариновые закаты для нас - это прекрасный повод, чтобы рассказать туристам об уникальности города Архангельска.

Кстати, у нас есть еще одна оранжевая прелесть - это морошка, ягодный символ Русского Севера. Ягода, которая растет не везде, но обладает совершенно уникальным вкусом, даже в России ее пробовали немногие люди.

Мы-то ко всему этому привыкли. А также привыкли считать, что природа на Севере неяркая, не поражающая своей пышностью. А вот гости, которые к нам приезжают, считают по-другому. Мы все время сталкиваемся с тем, что и экскурсоводы, и туроператоры сообщают: многие туристы поражены удивительными особенностями северной природы, ее красками.

Мандариновые закаты, которым все удивляются, это только часть белых ночей - часть необыкновенно приглушенного света, которым сейчас в Архангельске можно наслаждаться практически круглые сутки. Об этом свете хорошо знают художники, приезжавшие и приезжающие в столицу Поморья на пленэры со всего мира. Столько плюсов у них сейчас: работать можно хоть 24 часа, да еще наблюдая такое чудесное природное явление. Художники со всего мира видят и ценят вот эту необыкновенную красоту.

Хотя на самом деле наша природа дарит необыкновенную красоту во все сезоны. Осенью, когда все начинают отдыхать от всепроникающего света белых ночей, испытываешь наслаждение от перехода в темное время года - когда ночью открывается потрясающее звездное небо (на Севере оно совсем не такое, как южное) и начинаются сполохи. Уже с конца августа туристы стремятся выехать за пределы Архангельска, чтобы поймать сполохи в свои камеры. Многие, кстати, не знают, что это такое: сполохами на Русском Севере называют северное сияние.

Мust be для туристов

Мust be для туристов - набережная Северной Двины. Удивительные тона в темное время года можно наблюдать на реке с ее набережной - фотографы из других регионов специально приезжают в Архангельск, чтобы уловить этот свет, его сочетание с огнями города, его отражение в воде.

А потом приходит январь, когда огромное ярко-красное солнце встает и садится над Двиной. А вокруг - белоснежные снега, отражающие эти холодные лучи после долгой зимней ночи. Это еще один удивительный природный этап на Севере.

Вслед за ним в апреле приходит ледоход: все жители Архангельска высыпают на набережную, чтобы полюбоваться ломающимися и устремляющимися в Белом море огромными льдинам. А туристы, которые впервые наблюдают архангельский ледоход, испытывают настоящий шок - от силы и мощи северной природы, показывающей, на что она способна. Это настоящее природное шоу, на которое люди сегодня готовы приезжать к нам издалека.

Поэтому сегодня мы стараемся позиционировать Архангельск как очень притягательное место для тех, кто хочет увидеть, почувствовать и насладиться северной природой. И таких туристов с каждым годом становится все больше: люди устают от городской среды, хотят больше уделять времени чему-то не сиюминутному, не подвластному графикам и планам, а вечному, красивому, светлому.

Иностранцев и гостей из других регионов России набережная изумляет тем, что в центре мегаполиса человек получает кусочек дикой природы. Оборачиваешься - видишь позади себя высокие многоэтажные здания, прямо сити. А смотришь за реку - и там взгляд с трудом охватывает не одетую в гранит даль. С одной стороны, цивилизованный берег, полностью индустриализованный, а с другой - острова с сельским укладом, на которые можно быстро и недорого добраться речными пассажирскими теплоходиками. И все это в центре города. Иностранные гости нам много раз говорили: вы, архангелогородцы, как в вашей русской сказке: бабушка и дедушка с золотым яичком, не понимающие, какое счастье у них находится в руке.

Плюс 16 гостиниц за год

Извлекать выгоду из всего этого город может и делает это уже сейчас: на Кегострове (этот остров является частью Архангельска и находится напротив его исторического центра) появились первые туристические объекты, ставшие точкой притяжения для всех, кто хочет совместить отдых на природе с погружением в культуру и историю Поморья. В том числе здесь развивается такая форма организации территории, как экопарк. Гостей здесь размещают в кемпингах и домиках с панорамным видом на Двину, угощают поморскими блюдами, погружают в поморский фольклор в его естественной среде, рассказывают о визитах в Архангельск Петра I, о родине российского триколора, о ссыльной жизни на Кегострове писателя Александра Грина.

Нам очень важно, чтобы люди на Кегострове не просто наблюдали, как у них туризм развивается, но могли бы и участвовать в этом процессе, создавать собственный туристский продукт, зарабатывать деньги.

Отмечу также, что в Архангельске стремительно растет число официально зарегистрированных гостиниц. Если год назад их было 29, то на сегодняшний момент уже 45. Причем отели очень разные - есть сетевые предложения, есть и небольшие семейные, но предлагающие очень достойный сервис. Одним словом, выбор теперь большой.

Мы настаиваем, чтобы отели были категорированы и внесены в реестр (до сентября 2025 года работали без обязательного включения в него). Правда, в Архангельске пока нет пятизвездочных коллективных средств размещения, но это довольно узкий сегмент спроса. Зато в категории четыре звезды - пять крупных гостиниц.

Более того, бизнес продолжает строить в Архангельске новые отели. Один из них вырос в центре города на пересечении Новгородского проспекта и улицы Свободы: четырехэтажное здание уже возведено, строители занимаются его отделкой.

Гостиниц городу требуется больше - неслучайно их строительство вошло в мастер-план развития Архангельской агломерации: в этом стратегическом документе обозначена необходимость возведения в столице Поморья шести новых отелей.

Действительно, спрос на них в городе достаточно высокий, плюс мы уже уходим от сезонности, которая раньше в Архангельске была очень сильно выражена: летом и на рождественские праздники отели разбирали, а в остальное время они стояли полупустыми. Сейчас гостиницы фиксируют, что спрос сгладился и межсезонье так сильно не падает, не проседает, как раньше. Одним словом, началась стабилизация спроса.

Реальное лето

Что еще привлекает туристов? В последнюю пятилетку в Архангельске сильно изменилась климатическая ситуация - мы имеем реально хорошее лето: Север демонстрирует температурные рекорды в сторону тепла (хотя, конечно, лето у нас менее предсказуемое).

Летом туристы очень любят гулять не только в центре Архангельска (по набережной Северной Двины и пешеходной улице Чумбарова-Лучинского с ее удивительной деревянной городской архитектурой): гости часто выбирают Соломбалу - родину русского флота. Не так давно комиссия по границам туристского центра города включила этот архангельский остров в пределы турцентра. Ведь говорить об истории Архангельска без Соломбалы просто невозможно.

Это и новый променад, оборудованный вдоль берегов реки Соломбалки - канала, служившего транспортным коридором между заводами и мастерскими знаменитого Соломбальского адмиралтейства. Это и здание флотского полуэкипажа, и набережная Седова - место подготовки многих арктических экспедиций, и Соломбальское кладбище - пантеон морской славы России с могилами легендарных кораблестроителей и первопроходцев Арктики (к примеру, Петра Пахтусова).

Очень радует, что в Соломбале живут совершенно особенные люди: они свой остров активно продвигают, сами продумывают туристские маршруты, поддерживают краеведческие инициативы и проекты.

Что еще очень важно

Сегодня мы позиционируем Архангельск как отправную точку путешествий по Русскому Северу и Арктике. Именно из нашего города туристы отправляются в нацпарки "Русская Арктика" и "Онежской Поморье", в Пинежский заповедник, в самые красивые деревни России, расположенные в Мезенском округе.

Отсюда берут старт все путешествия по Белому морю - на остров Мудьюг с его маяками, на Соловки, на Кий-остров, на остров Ягры в соседнем Северодвинске. Именно из Архангельска туристы отправляются и в тайгу, где расположен военно-исторический парк "Юрьевский рубеж" - в нем можно погрузиться в историю обороны России от иностранной интервенции 1918 года (важно также, что часть военно-исторического парка оборудована на острове Мудьюг).

А сейчас, в июле, начинать любое путешествие нужно с мандариновых закатов над Северной Двиной: столица Русского Севера и город покорителей Арктики ждет своих туристов.

Исторически достоверен

В Архангельске установили макет старого города

В центре Архангельска в сквере у Нулевой версты установили макет исторического центра город. "Огромное спасибо Дмитрию Яскорскому - автору проекта. Полгода в архивах, сотни чертежей, и все это - в подарок городу. Благодарю спонсоров - группу компаний .Аквилон. и предпринимателя Дмитрия Семенова. Всех горожан приглашаю рассматривать макет - он исторически достоверен", - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.