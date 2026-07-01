На курортах Кубани погода сохранит солнечный сценарий

По данным синоптиков Гисметео, в среду, 1 июля, в Анапе ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Термометры покажут в ночные часы 21°C тепла, дневные значения достигнут +30°C. Ветер при этом переменных направлений 2-8 м/с.

Черноморское побережье

На Черноморском побережье прогнозируют умеренно жаркую малооблачную погоду. Ночью на термометрах – от 16 до 21°С тепла, на участке от Анапы до Джубги – от +20 до +25°С, днём столбики термометров поднимутся до +28…+33°С. Дожди при этом маловероятны. Между тем, вода в море прогреется до комфортных значений: около +22°C…+24°C.

Восточное побережье Азовского моря

На восточном побережье Азовского моря: в Ейске сегодня – преимущественно ясно и без осадков. Ночью на термометрах – 21°С тепла, к полудню – до +28°С при северо-восточном ветре 2-6 м/с. В Приморско-Ахтарске – аналогичная погода. Ночная температура – 20°С тепла, днём воздух прогреется до +31°С при северо-западном ветре 4-9 м/с. В Темрюке – сухая погода с преобладанием солнца. Температура воздуха ночью – 20°С тепла, днём – до +31°С. Ветер будет северный 4-8 м/с.