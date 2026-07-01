Россиянка описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила»

Российская тревел-блогерша повторно побывала в Алупке спустя много лет и описала ее фразой «глазам своим не поверила». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© РИА Новости

Автор публикации призналась, что с ее последней поездки в этот курортный город в Крыму он сильно изменился.

«Новые кафе со стильными вывесками, никаких этих старомодных кафе-чебуречных с названиями типа "Лариса". Прям такое вот дыхание современности коснулось этих мест», — пояснила она.

Но главный сюрприз ждал россиянку на пляже «Детский». Она вспомнила, что раньше это место было «ужасным», и у нее никогда не возникало желания там искупаться. Сейчас же, по словам путешественницы, пляж не узнать — он действительно идеально подходит для детей. Камни выступают в роли волнорезов, создавая бассейн, в аренду можно взять лежак, а на берегу уложена новая плитка, которая как будто повторяет каменистый ландшафт.

«Вода в Крыму очень чистая. Я переживала из-за мазута, но когда искупалась в первый раз, сразу же почувствовала, что все нормально, успокоило меня и то, как много рыбок в море. Думаю, это тоже знак, что море очистилось, и все не так плохо», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма. Она отметила, что жители полуострова «сохраняют полное спокойствие», продолжают работать и гулять.