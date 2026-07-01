Как приморские фестивали становятся магнитом для туристов

Никто не спорит, что фестиваль - это магнит, притягивающий туриста в регион. Не каждое мероприятие достойно того, чтобы только ради него ехать в дальние дали, но усилить привлекательность субъекта, добавить впечатлений путешественникам от атмосферы праздника - это легко. Главное, чтобы фестиваль был интересным, ярким, разноплановым и с богатой программой.

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Фестивали стимулируют развитие экономики через туризм. Гости едут туда, где кипит жизнь, заявлено мероприятие. Сюда вписываются проживание в отелях, питание, экскурсии, приобретение сувениров. Но турист заинтересован, чтобы анонсирование фестиваля было не за неделю, а хотя бы за месяц. Это позволит подкорректировать, спланировать выходные или планы на отдых

"Пробежимся" по событийному календарю Приморья. Одних только гастрофестивалей в перечне порядка 16, а еще есть краеведческие, музыкальные, театральные, спортивные праздники. Их площадки собирают тысячи гостей.

В конце апреля-начале мая прошел уже третий Фестиваль рододендрона. Начинался как краеведческий, но потом к нему примкнули фотографы, представители креативных индустрий и рестораторы. Туристы ждут его с нетерпением. Турфирмы организовывают туры туда, куда самостоятельно не каждый готов ехать. Плюс - заманчивая цена. Для большей привлекательности туркомпании "вплетали" в предлагаемый тур различные активности. Например, пикник с ухой, чаепитие на вершине горы, сопровождение профессионального фотографа, песни под гитару и т.д.

В итоге, свои туры предложили 13 компаний-туроператоров, а любоваться красотой региона отправились порядка 1650 человек - приморцев и гостей края. Удивила гастрономическая составляющая: 28 ресторанов приготовили десерты с рододендровым акцентом, весенним настроением и в розовых тонах. Было продано почти семь тысяч десертов.

Российская Газета

"На экскурсиях почти 2\3 туристов - гости из других регионов, которые прилетели на праздники в Приморье. Отдых спланировали заранее. Совпадение экскурсионной программы с мероприятиями фестиваля порадовало их. И если регион хочет на такие мероприятия привлекать иногородних путешественников, то давать рекламу надо месяца за четыре. Из местных у нас было много пенсионеров, туристов "серебряного возраста" - бабушки-подружки, те, у кого нет "своей компании", своей машины. Мы рады активности поколения "детей войны" и "пионеров СССР". Хорошо, что у них есть возможность путешествовать", - отметила директор туркомпании, специализирующейся на внутреннем тризме, Оксана Зяблова.

IV фестиваль минтая "О!Мега Вкус" - одно из самых ярких гастрособытий Приморского края. Дикая белая рыба задает тон. Дополнением стали активности для детей и взрослых и концертная программа, где выступали местные группы и диджеи. За 2,5 дня на площадке повара 21 ресторана приготовили около 9,5 тысячи блюд только из минтая. Самые популярные блюда: лапша по-владивостокски, шаурма с минтаем, плов дальневосточный в двух вариантах и блины с начинкой из минтая. На эту ТОП-5 пришлось около 44 процентов от всех проданных блюд. Всего же на площадке было реализовано 27,7 тысячи порций разных блюд и напитков, а гостями фестивальных мероприятий стали порядка 50 тысяч человек.

Фестиваль объединил не только приморских шеф-поваров. В нем приняли участие представители Якутии и Бурятии, была представлена корейская кухня. Это добавило в блюда национальные мотивы и локальные гастрономические традиции. В итоге площадка фестиваля превратилась в настоящий гастрономический маршрут по регионам России.

Российская Газета

"Владивосток для жителей Якутии - это на машине можно приехать. Город красивый, атмосферный. Люблю участвовать в фестивалях, нравятся их программы. Раньше к минтаю относился с большим скептицизмом, но этот фестиваль поменял сознание в корне. Мы представили уху, в которой объединены два моря - Лаптевых и Японское: нельма, муксун, чир, омуль и минтай. Это символично. Участие со своими идеями, блюдами на такой площадке - это запоминающийся опыт. А вообще, каждое блюдо объединяет три энергии - воды, еды и человека", - уверен бренд-шеф якутского ресторана Николай Атласов.

Новичок в событийном календаре гастрофестивалей в текущем сезоне - это фестиваль молока "Молокофест". Развернулось действо в Арсеньеве, и город принял активное участие в этом мероприятии: костюмированное шествие, молочная ярмарка от ведущих производителей региона - от больших комбинатов до индивидуальных аграриев-предпринимателей, гастрономические и творческие мастер-классы, выставка сельскохозтехники.

Семь команд поваров готовили закуски, десерты и напитки, где одним из ингредиентов было молоко. Всего за фестивальный день продали почти 4,5 тысячи порций блюд. Фестивальную площадку посетили около шести тысяч человек. Гости съехались в Арсеньев из Хороля, Черниговки, Уссурийска, Владивостока, Лесозаводска, Чугуевского и Ольгинского муниципалитетов. Молоко всех объединило, и в итоге получился теплый и семейный праздник. В планах - проводить такой фестиваль в других муниципалитетах - Черниговском, Михайловском, Хорольском - где сильное сельское хозяйство.

Российская Газета

"Проведение таких мероприятий оживляет жизнь в муниципальных образованиях, способствует развитию территорий. Впечатления и эмоции - это то, что характеризует туризм в Приморье. У нас прочно сочетаются природа, культура, традиции и гастрономия", - отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Добавим, что сегодня фестивальный вектор начинает менять свое направление. К таким мероприятиям охотно подключаются муниципалитеты.

"Нам очень важно показать, что туризм - это не только Владивосток. Фестивали или праздники в муниципальных образованиях не менее интересные и яркие. Более того, они учитывают особенности того или иного района, его историю, культуру, традиции, которые бережно хранит местное население", - добавила директор Туристско-информационного центра Приморского края (Visit Primorye) Ольга Гуревич.

Вывод: фестивали вполне могут послужить укреплению культурных региональных брендов. А событийный бренд умножает экономическую ценность региона