Минэк подготовил закон о единой цифровой платформе для туризма

Минэкономразвития России подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект федерального закона о создании единой цифровой платформы в сфере туризма. Инициатива реализуется по поручению президента России.

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Согласно пояснительной записке, новая платформа должна объединить действующие государственные реестры и информационные системы туристической отрасли на базе ГИС «Электронная путевка».

На одном ресурсе планируется аккумулировать сведения о средствах размещения, предприятиях общественного питания, туроператорах, турагентах, экскурсоводах, гидах-переводчиках, инструкторах-проводниках, а также транспортно-логистических услугах. По сути, речь идет о создании своеобразного «реестра реестров», как образно охарактеризовал проект один из наблюдателей рынка. В едином цифровом контуре можно будет идентифицировать практически всех участников туристической индустрии.

При этом обязанности появятся не только у бизнеса. Региональные власти должны будут публиковать на платформе актуальные сведения о туристических ресурсах, маршрутах, достопримечательностях, объектах индустрии, фестивалях и других событиях. Предполагается, что это позволит туристам получать проверенную информацию, а не ориентироваться на устаревшие данные из различных источников. Полный состав сведений и порядок доступа к ним позднее определит Правительство РФ.

В Минэкономразвития рассчитывают, что новая система станет инструментом не только контроля, но и управления отраслью. Единая платформа позволит точнее прогнозировать туристические потоки и загрузку инфраструктуры, отмечается в пояснительной записке.

Как рассказал TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, вводить единую платформу в эксплуатацию планируется поэтапно с 1 марта 2027 года.

Добавим, что история этого проекта началась не вчера. Впервые о создании нового ресурса Минэкономразвития подробно рассказало еще весной 2024-го. Тогда речь шла о едином портале с данными о туроператорах, турагентах, гостиницах, пляжах и других объектах туристической инфраструктуры. Спустя год ведомство анонсировало следующий этап развития проекта: электронное заключение договоров между туристами, туроператорами и гостиницами, интеграцию с миграционными сервисами, упрощение регистрации в отелях, а также использование искусственного интеллекта для формирования персонализированных предложений путешественникам.