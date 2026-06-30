Туристы начали провозить бензин в Крым в игрушках

Сотрудники досмотра на Крымском мосту стали находить запасы топлива у туристов в самых неожиданных местах. Бензин заливают в бидоны, термосы, бутылки из под кулеров и пивные кеги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

© tourdom.ru

Так, например, инспекторы обнаружили тару с горючим, спрятанную в плюшевом медведе маленькой девочки. При этом родители ребенка уверяли, что она сама предложила такую идею, когда услышала разговоры взрослых о проблемах с заправкой машины.

Также на досмотре вызвали интерес у сотрудников поста туристы из Калуги и Уфы. Первые везли бензин в матовой кеге из-под пива, а вторые – в просверленном газовом баллоне.

Стоит сразу отметить, что советник главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков уже комментировал, в каких емкостях можно везти топливо на полуостров. По его словам, подойдет любая тара, проходящая через интроскоп. Главное, чтобы она была объемом не более 200 л, так как это создает угрозу безопасности для моста.

С этой точки зрения, не имеет значение, в какой емкости везут бензин. Другой вопрос, что официальные требования провоза через Крымский мост гласят – топливо можно заливать только в маркированные канистры, а в пластиковые бутылки нельзя. Очевидно, что между словами чиновников и регламентами есть разночтения. При этом Mash утверждает, что сейчас у туристов не конфискуют бензин в нестандартной таре. Главное, чтобы суммарный объем не превышал 200 л.