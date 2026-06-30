Обстановка в Крыму: туристы рассказали, что со светом и водой

«Ехать ли в Крым?» Эта тема не теряет актуальности: число соответствующих поисковых запросов в интернете за последнюю неделю выросло в 1,5 раза. Одна из наиболее острых проблем – отключение света.

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Например, в Севастополе режим временного ограничения энергоснабжения действовал сегодня с 10:00 до 12:00 и с 14:30 до 18:05. При этом в некоторых районах, включая курортную Балаклаву, электричество может быть отключено до 21:00.

Что происходит в Крыму, сообщают в соцсетях туристы. По их словам, ситуация может различаться даже на соседних улицах.

«У нас в отеле электричества нет. Переходим через дорогу в магазинчик – там работает все, вплоть до кондиционеров», – пишут из Ялты.

Судя по отзывам отдыхающих, чаще всего нет света, а вместе с ним и воды на ЮБК.

«График нестабильный: могут на 3 часа отключить, потом на полдня, потом с утра до вечера».

Магазины работают, но когда нет энергии, продают только то, что не нужно взвешивать и за наличные.

«Работают столовые, если у них была возможность приготовить заранее, а также кафе и рестораны, у которых есть мангальное меню», – рассказывают туристы.

Непростая обстановка в Саках:

«Электричество отключают практически каждый день. Не все магазины работают без света».

А вот в Евпатории поспокойнее:

«Свет четко по графику, вода чаще есть, чем нет. Продукты есть все. Интернет проводной работает всегда. В мобильнике, когда объявляют беспилотную опасность, активны только белые списки».

Судя по всему, наиболее комфортно сейчас отдыхать на юго-востоке полуострова:

«В Феодосии электричество не выключают и воду тоже».

«Находимся в Судаке уже 3 дня: все хорошо».

Власти Крыма признают «несправедливое распределение электроэнергии по территории республики», объяснив это в том числе техническим состоянием отдельных подстанций.

И обещают нормализовать ситуацию в течение нескольких суток.